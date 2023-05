Bystřice je na sestup! Zlobí ji nejednotný termín. Ve Zlíně pískal otec syna

Bijí na poplach! Prvoligoví házenkáři Bystřice pod Hostýnem nad rozehranou sezonou v její polovině rozhodně nejásali, současně si před startem odvetné části ani nepřipouštěli stav, do kterého se dostali. Před závěrečným kolem totiž svěřencům trenéra Martina Žůrka, kteří jsou v tabulce na předposlední příčce, reálně hrozí po desítkách let sestup do II. ligy! „Je to kombinace mnoha faktorů. Na druhou stranu pořád máme šanci na záchranu. Potřebujeme se po posledním kole bodově dorovnat na desátý Dvůr Králové. Uděláme pro to maximum!“ slíbil Žůrek.

Prvoligoví házenkáři Bystřice p. H. prožívají krušné období. Dokáží se zachránit? | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Jejich situaci ale nenahrává ani termínově ne zrovna regulérní závěr soutěže - poslední kolo je totiž nepochopitelně rozloženo do dvou víkendových dnů. Zatímco Bystřici čeká duel v Náchodě již nyní v neděli, jejich přímý rival ze Dvora Králové hraje až další víkend, v sobotu 6. května. „To je něco nepochopitelného. Všechny soutěže sjednocují začátky zápasů datově, ale i časově častokrát i dvě kole před koncem základní části. U nás tomu tak není ani v závěrečném. Tomu nerozumí,“ pokrčil rameny Žůrek. Zuberská spojka Mazurek: Chceme bronz, Lovosicím máme co vracet! Stejně tak nedokázal kloudně odpovědět na otázku trenér házenkářů Zlína, zda je normální, že zápas vede rozhodčí, ve kterém nastupuje jeho syn. Stalo se tak v posledním zápase Zlína s Jičínem (36:38), kdy zápas řídil zkušený arbitr Jiří Dolejší a v dresu rezervy Jičína jeho 21letý syn Aleš. „Nemyslím si, že by zápas, naši porážku tato skutečnost nějak zásadně ovlivnila, na to se rozhodně vymlouvat nechceme! Ale když jste už tuto nestandardní situaci zmínil, v házené právě pohled sudího je třeba při posuzování devítimetrového hodu či sedmimetrového hodně citlivé, subjektivní. Toto by se opravdu nemělo stávat ani ve druhé nejvyšší celostátní národní soutěži,“ vnímá zlínský kouč Miroslav Slovák. Jak si vedli naši regionální zástupci v předposledním 21. kole I. ligy házenkářů, a jak černý víkend hodnotí samotní trenéři, přinášíme níže: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – ŠŤÁHLAVY 32:34 Martin Žůrek, trenér Bystřice p. H.: „Porážka jde za naší špatnou defenzivou, 34 inkasovaných branek je kombinací zklamání obrany s gólmany. Jsou to spojené nádoby, ale ani jedno nefungovalo, jak by mělo. Až na úvod jsme po celý čas jen dotahovali náskok soupeře. Potvrdilo se, že Šťáhlavy jsou neoficiálním béčkem Plzně a přestože k nám přijela s málo početnou lavičkou, mají svou kvalitu. V závěru jsme doplatili i na neproměňování šancí. Dvěma osobkami jsme sahali po vyrovnání, kluci si sáhlo na dno, ale na kýžené body to bohužel nestačilo. V posledním kole musíme bodovat, nejlépe vyhrát a věřit v pomoc právě Šťáhlav. Situaci nemáme ve svých rukou, taková je realita, ale budeme bojovat do konce!“ ZLÍN - JIČÍN B 36:38 Miroslav Slovák, trenér Zlína: „Soupeř byl lepší i proto, že v jeho sestavě nastoupili tři extraligoví hráči, kteří v nejvyšší soutěži již nasázeli přes padesát branek. A právě jejich zkušenosti byly klíčové! V přetahované o výsledek měli navrch Jičínští a prakticky nás připravili o náš bronzový sen. I tak budeme chtít skončit co nejvýše!“ BOHUNICE - BEECH VSETÍN 29:25 Andrej Titkov, trenér Vsetína: „Vzhledem, co máme za sebou, se tento výsledek dal čekat, na druhou stranu neomlouvá tým! Vzhledem k našim zkušenostem bychom podobné zápasy měli zvládat. Bohužel nekoncentrovaná nástup, rychlé vedení domácích 5:1 se ukázaly jako rozhodující. I přes veškerou snahu jsme již na obrat nedosáhli. V posledním kole v derby budeme chtít rivalovi ze Zlína oplatit porážku a zakončit základní část výhrou. A jestli jsme už rozhodnutí pro účast v baráži? Stále jednáme, uvidíme za dva týdny po zápase.“

