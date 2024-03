/EXTRALIGA/ Poslední utkání základní části odehráli v sobotu extraligoví házenkáři Robe Zubří. V zápase, ve kterém už ani jednomu z týmů z pohledu tabulky o nic nešlo, porazili na domácí palubovce Frýdek-Místek 29:27. Ve čtvrtfinále vyzvou Valaši celek Lovosic.

Fanoušci házenkářů Zubří se v sobotu radovali se svými hráči z vítězství nad Frýdkem-Místkem. | Foto: David Janošek

Nový trenér Zubří Mika: Rozhodně nechci být ve vlastní bublině!

Rozhodující náskok si Zubřané vypracovali už v prvním poločase, který vyhráli o šest branek. „Brankář Krůpa chytil nespočet balonů a kdyby toho tolik nepochytal, tak bychom neměli takový náskok a zápas by se mohl rychle zlomit a zkomplikovat. Říkal jsem, že musíme jít do tempa, ale místo toho ti naši mladší začali pochodovat. Asi nemají kondici, nevím,“ kroutil po utkání naštvaně hlavou trenér Zubří Peter Dávid.

Krátce po přestávce se Valaši dostali do osmibrankového trháku, pak ale jejich hra opadala. Frýdečtí jejich náskok v závěru stáhli až na přijatelný rozdíl dvou branek.

„Gratulace Zubří za zasloužené vítězství. Rozhodl první poločas, kdy my jsme neproměnili strašně velké procento čistých šancí, a Zubří nás trestalo lehkými góly. Nechali jsme si je odskočit na sedm branek a to se těžko dohání. Druhý poločas byl z naší strany lepší, ale bohužel Zubří si náskok uhlídalo,“ zhodnotil utkání trenér hostů Daniel Valo.

Zubřané tak zakončili základní část na šestém místě tabulky a ve čtvrtfinále play-off je čekají nepříjemné Lovosice.

VIDEO: Zubří ve finále poháru nestačilo na Karvinou, Mika neskrýval zklamání

„Bude to úplně jiný kalibr. Viděli jsme tu kvalitu ve středu proti Karviné a Lovosice s nimi doma remizovaly, takže od nich nejsou daleko. Bude to neskutečně náročné,“ je si vědom zkušený kouč domácích Dávid, který v play-off očekává jiné nasazení svých svěřenců.

„Musí víc dřít a musí tam být to typické zuberské srdce, jinak to nebude fungovat. Týká se to každého pohybu, každého souboje, každého vrhnutí se po míči. Musí ustát celých šedesát minut a nespoléhat se na to, že to brankář všechno chytí. To nejde!,“ burcoval Dávid.

Čtvrtfinále play-off začínají Zubřané na palubovce Lovosic v sobotu a v neděli 23. a 24. března. Domácí zápasy pak odehrají v pátek 29. března a případně v sobotu 30. března. Série se hraje na tři vítězná utkání.

HC ROBE ZUBŘÍ – PEPINO SKP FRÝDEK-MÍSTEK 29:27 (19:13)

Zubří: Krůpa, Malina – Bajer 8, Přikryl 5, Kyryljuk 4, Mičkal 3, Havran 3, Šišák 2, Mika 1, Kucsera 1, Přerovský 1, Cibulec 1, Krupa, Pšenica, Durović, Randýsek.

Nejvíce branek F-M: Moješcik 8, Gřešek 5, Mlotek, Chelminski po 3. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 2/0 – 4/2. Vyloučení: 4:7. Diváci: 826.

Další výsledky 26. kola extraligy: Jičín – Strakonice37:29 (17:12), Maloměřice– Nové Veselí 25:34 (13:15), Hranice – Plzeň 25:33 (13:20), Karviná – Kopřivnice 28:30 (16:15), Dukla Praha – Lovosice 37:32 (17:16).

1. Plzeň 24 21 2 1 792:635 44

2. Karviná 24 18 2 4 702:564 38

3. Lovosice 24 16 2 6 778:699 34

4. Dukla Praha 24 15 1 8 778:700 31

5. Kopřivnice 24 15 1 8 724:682 31

6. Zubří 24 13 2 9 717:661 28

7. Brno 24 13 0 11 656:670 26

8. Frýdek-Místek 24 10 3 11 733:705 23

9. Nové Veselí 24 9 2 13 648:664 20

10. Jičín 24 9 1 14 682:721 19

11. Strakonice 24 4 0 20 656:794 8

12. Hranice 24 3 0 21 575:731 6

13. Maloměřice 24 2 0 22 577:792 4

DAVID JANOŠEK