Jen do počtu mezi kvartetem nejlepších rozhodně ve vyřazovacích bojích nejsou. Extraligoví házenkáři Zubří ve středu odpoledne odpověděli nejlépe jak mohli na víkendovou úvodní porážku v Plzni a doma přetlačili vítěze základní části o tři branky (33:30).

Extraligoví házenkáři Zubří (v zeleném) oslavili důležitou výhru... | Foto: pro Deník/Ondřej Grůza

Semifinálovou sérii hranou na tři vítězství srovnali na 1:1 a v sobotu na západě Čech se pokusí překvapit. „Takto má vypadat zápas play-off!“ spokojeně po středečním duelu konstatoval trenér Valachů Peter Dávid.

Házenkářky v Brně dominovaly a po druhém skalpu Švýcarek slaví postup na MS

„V Plzni jsme měli dlouhé špatné fáze a tomu jsme se dnes chtěli vyhnout. Kluci tam nechali všechno a pro mě to byl neskutečně hodnotný zápas, co se týče dramatičnosti a zápletky. Fantastický zápas pro diváky, naštěstí s dobrým koncem pro nás,“ zhluboka si oddechl slovenský kouč.

Úvod sice patřil Plzni, která po čtvrthodině vedla až o čtyři branky (10:6), ale Valaši opět hlasitě povzbuzováni skvělým publikem ztrátu do poločasu smazali. Přetahovaná pokračovala až do 50. minuty, aby si následně Robe vytvořilo rozhodující náskok, který již nepustilo.

„Ustáli jsme velmi těžkou situaci sedm minut před koncem, kdy se Plzeň dotahovala. Jsme strašně rádi, že jsme srovnali sérii,“ zaradoval se Dávid.

Zuberský házenkář Mičkal o fanoušcích, titulu, ale i zpívání

„Gratuluji Zubří k vítězství. Bohužel jsem měl pravdu, kdy trenér Dávid možná takticky mluvil o tom, jestli se Zubří vůbec dostane do play-off, a já jsem říkal, že bude velmi nebezpečné a že ho ve čtvrtfinále nechci. Věděl jsem o kvalitách toho týmu a to se potvrdilo,“ pousmál se trenér Plzně Petr Štochl.

„Za mě to byl špičkový duel s výbornými výkony na obou stranách. Úžasná atmosféra. Byla to házená, která musela bavit. Samozřejmě nejsme rádi, že jsme prohráli, ale obecně jsem rád, jak zápas vypadal. Tohle je play-off. V Zubří se vždycky hraje těžce a potvrzuje se to. Série je otevřená, pamatujeme si na loňský rok,“ poznamenal lodivod Západočechů.

Kapitán Lidečka Ryza premiérovým hattrickem sťal Prlov. Čím zaplatí?

V Zubří ale žádné dlouhé oslavy úspěchu neprobíhaly. Proč? „Nevím, co bude dál. Jediný problém u nás bude zdravotní stav. Nevím, kdo dojde ve čtvrtek na trénink, ale na to jsem si už od srpna zvykl,“ trpce se pousmál zkušený zuberský kouč. „Všechno je otevřené, v sobotu se vydáme zase na západ Čech. Rád bych zopakoval loňský rok a třetí zápas v Plzni. Škoda, že všechny naše fanoušky nedostaneme do Plzně. Je to fantastické hrát před nimi,“ smekl před nimi Peter Dávid.

HC ROBE ZUBŘÍ – PLZEŇ 33:30 (16:16)

Zubří: Krupa, Krůpa – Mičkal 10/1, Mazurek 5, Mořkovský 4, Bajer 4, Havran 4, Mika 3, Šišák 2, Mizera 1, Cibulec, Galia, Uhriňák, Randýsek, Kyryljuk, Hlavenka.

Nejvíce branek Plzně: Stehlík 8/3, Nejdl 7, Douda, Šafránek, Kosteski po 3. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 2/1 – 5/3. Vyloučení: 5:9. Diváci: 957. Stav série: 1:1.

Další výsledek semifinále play-off: Karviná – Lovosice 32:28 (stav série 1:1).