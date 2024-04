/ROZHOVOR/ Dlouho čekal na svou příležitost a když přišla, tak udělal to, co je mu vlastní. Chytil ji pevně oběma rukama. Brankář extraligových házenkářů Zubří Štěpán Krůpa byl dlouho ve stínu zkušenějších kolegů. Až letos si svými výkony řekl o pozici brankářské jedničky a vedení klubu se za důvěru odvděčil tím nejlepším způsobem. Nejvyšším počtem zákroků v lize i solidní úspěšností.

Brankář Štěpán Krůpa je oporou zuberských házenkářů. | Foto: David Janošek

„Je to neskutečné zadostiučinění. A zároveň i signál pro mladé kluky, že když se chce a jde se za tím, tak se to vyplatí,“ říká 26letý zuberský odchovanec Krůpa.

Ani jeho výkony však nakonec nezabránily vyřazení ze čtvrtfinále play-off. S Lovosicemi Zubřané prohráli 1:3 na zápasy.

„Jejich nastavený koncept je z dlouhodobého hlediska úspěšný. Dvakrát po sobě se dostali do semifinále, udrželi si klíčové hráče a vsází i na spolupráci s mládeží,“ popisuje brankář Zubří.

Jaké jsou bezprostřední pocity po vyřazení?

Je to neskutečná hrdost za bojovnost, jak jsme bojovali jeden za druhého. Potvrdili jsme, že doma jsme silní. Na druhou stranu je to i zklamání, protože jsme od toho letos očekávali víc, než nástavbu o páté až osmé místo.

Měli jste na to Lovosice vyřadit?

Měli. Věřili jsme tomu do poslední chvíle. Páteční zápas tomu trochu napověděl, že i v sobotu to bude drama. Měli jsme nějaké zdravotní problémy, ale to i Lovosice. Vsázeli jsme trochu na únavu jejich klíčových hráčů, protože hrají jen se třemi spojkami a Trkovský ani nepřijel. Bohužel jsme ale nevyhráli.

Do domácích zápasů jste vyrukovali s vysunutou obranou, důsledek absencí?

Už jsme neměli co ztratit. Je to vrchol sezóny a ani jeden z týmů se nemá na co šetřit. Hráli jsme dva čtverku, abychom odřízli jejich spojky. Dařilo se nám to. Příležitost dostal mladý Kuba Cibulec, který rozebral Hniďáka na součástky. Většinu sezóny prožil ve stínu Mičkala, ale teď dostal jeden úkol, který splnil dokonale.

Lovosičtí na to ale brzy reagovali hrou bez brankáře. Zkřížilo vám to plány?

Takticky jsme se na to dobře připravili, ale štěstí stálo v sobotu o něco víc na straně Lovosic. Pravda je, že jejich spolupráce spojek s pivotem byla někde jinde. Nakonec nás jejich spojky přehrály.

Zranili se vám Havran se Šišákem a v sobotu i kapitán Mika. Jak moc to ovlivnilo sérii?

Jejich absence byla znát, ale bojovností je ostatní myslím dokázali obstojně nahradit. Nic jiného nám taky nezbylo. Musíme si vychovat nové obránce a koncepční přístup Ondry Miky by tomu mohl pomoct.

Jak se po vyřazení bude hledat motivace do posledních zápasů sezóny?

Nejprve jdeme na Brno, proti kterému máme určitě šanci uspět. Na začátku sezony byli opravdu dobří. Měli dobře složený manšaft a šlapalo jim to. Ale teď jim to upadlo a může to hrát roli. Letošní vyřazení z Evropského poháru jim musíme vrátit.

Po odchodu brankáře Krupy jste se stal v týmu brankářskou jedničkou. Jaká je to zodpovědnost?

Cítím, že větší, ale snažím se dál chytat s ledovým klidem. Je vidět od hráčů i realizačního týmu nějaké očekávání a já se snažím tu šanci využít. Čekal jsem na ni šest nebo sedm sezón, kdy jsem se učil od nejzkušenějších gólmanů, jako je Malina, Orság a pak i Kuba Krupa. Myslím, že jsem vyrostl v nejlepší možné brankářské skupině, která tady mohla být.

Také máte nejvíc zákroků z celé ligy. Životní sezóna?

Vnímám to po osobní stránce jako zatím hodně úspěšnou sezónu, ale je to potřeba doklepnout do toho pátého místa. V Zubří jsem spokojený, v blízkosti mám skvělou práci. Jsou určité pilíře, na kterých ten úspěch stojí. Je to klid doma, super práce a klidná hlava. Samozřejmě musí hrát roli i nějaké štěstí, ale já jsem ho upřímně moc během těch sezón neměl. Jindy se naskytne ta příležitost mnohem dřív, ale beru to jako výhodu. Vychytal jsem se na Vsetíně a ve Zlíně.

Vedle sebe teď máte zkušeného Malinu i talentovaného Dufka. Asi ideální kombinace, což?

Myslím si, že klub se na nás gólmany mohl letos spolehnout. Hodně se s námi teď v klubu pracuje. Když jsem byl dorostenec, tak jsem chtěl chytat všechno a Pavel Dufek to má teď úplně stejně. V dorostu nemá v Česku takřka konkurenci. Je to příslib. Milan Malina nám zas předává zkušenosti, dokáže si výborně řídit obranu. Jsme tady teď tři brankáři a každý je úplně jiný.

DAVID JANOŠEK

Zdroj: Ondřej Grůza

