„Podařilo se nám koupit vinice na nejkrásnějším místě na světě, alespoň pro mě, na Pálavě. A tak jsme měli možnost začít úplně od začátku – od půdy, od kořenů, od rostliny. A to je hlavní. Každý vinař, který hospodaří na půdě, totiž utváří krajinu, ve které žije on, ale taky ostatní lidé. Rozhodli jsme se jít cestou ekologie, pomalého sžívání s místem, kde hospodařím, a jeho postupného poznávání,“ popisuje své cíle vinařka.

Malba v krajině

Ostatně i název vinařství je pečlivě vybraný. „Plenér je krajinomalba. Když umělec tvoří ve volné přírodě, pod širým nebem, pracuje v plenéru. Naše vinice neleží na jednom místě, ale jsou jako menší parcely zasazeny do plenéru Pálavy. Ivo má velmi blízko k umění a jeho přáním je spojovat vinařství právě s uměleckou tvorbou. A také mně se to moc líbí,“ vysvětluje Dominika unikátní název. Ve skleničce si přáli mít víno, které bude chutnat nejprve jim, protože teprve pak ho mohou s klidným srdcem nabídnout ostatním, aby přinášelo radost. Ve vinicích hospodaří ekologicky, tudíž jsou jejich přírodní vína přirozeným pokračováním tohoto procesu ve sklepě.

Radost a emoce

Hned na začátku se oba majitelé rozhodli, že zachovají staré keře a budou pracovat s odrůdami, které mají na vinicích. Až když v roce 2017 vysadili nový vinohrad, vsadili na Ryzlink vlašský, vlajkovou loď pálavského terroiru, protože právě tato odrůda je pro Pálavu typická a má potenciál fantastických vín. „Ráda si hraji se surovinou a sleduji, jak se víno v různých podmínkách chová,“ říká energická vinařka. A co je pro ni největší odměnou? „Když naše víno vzbudí v lidech pozitivní emoce. Když si ho vychutnají a rádi si je dají znovu. A taky když vidím, jak se naše vinice mění. Když se po nich procházím a pozoruji, že jsou krásnější a zdravější než dřív.“

DEGUSTACE



CMYK NO. 1, 2019, CENA: 250 Kč

Víno postavené na odrůdě Müller Thurgau, kterou většina z nás pamatuje v litrové lahvi. Odrůda zůstává, balení také, jen je tu navíc pálavská mineralita a unikátní pojetí „house wine“, tedy víno na běžné pití k jídlu.



EGGSTRA, 2019, CENA 500 Kč

Víno, které od počátku až do konce zrálo v dřevěném sudu ve tvaru vejce. Nejvíc je v něm zastoupen Ryzlink vlašský, který na vápenec a Pálavu patří, navíc neošetřený siřičitany a nefiltrovaný. Eggstru dělá vinařství pouze v ročnících, kdy jsou skvěle vyzrálé hrozny.



CUVÉE LEONARD, 2019, CENA 245 Kč

Víno z vinohradu na trati Nad svatým Leonardem v Klentnici, kde vedle sebe roste réva mnoha odrůd. Nejvíce je v něm zastoupen Müller Thurgau, Veritas a Pálava.



Vinařství Plenér vzniklo před šesti lety, když Dominika Černohorská se svým kamarádem Ivem Markem koupili první vinohrad. A pustili se okamžitě do práce. Netrvalo dlouho a poslali do světa zajímavá vína s výrazným rukopisem i hravými nápady.

