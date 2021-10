Budeme potřebovat (na dvě porce):

Křídla:

10 kuřecích křídel

2 lžičky koření piri-piri

1/2 lžičky soli

1/2 lžičky pepře

jarní cibulka na posypání

Omáčka:

1 plechovka rajčat

1 červená cibule

5 stroužků česneku

2 lžíce olivového oleje

100 g třtinového cukru

100 g jablečného octa

100 g whiskey

2 lžičky sušené cibule

2 lžičky uzené papriky

2 lžičky sušeného česneku

10 ks kardamonu

1 lžička mletého pepře

1 lžička uzeného chipotle (s ním opatrně, je dost pálivé)

1/2 lžičky skořice

1 lžička tekutého kouře (kupoval jsme on-line, pokud neseženete, přidejte více uzené papriky)

sůl dle chuti

Postup:

1. Kuřecí křídla rozdělíme na horní a dolní část (rozřízneme v kloubu, jde to snadno, když nepůjde, řežete do kosti), pokud Vám prodali i s letkami, odřízněte je a nechte si je do vývaru.

2. Kuřecí křídla posypeme kořením, promícháme a dáme na plech s pečícím papírem.

3. Pečeme hodinu při 180 °C

4. Na olivovém oleji si pečeme cibuli a česnek nasekané na hrubo. Ne moc do tmava, jen tak aby česnek zezlátnul.

5. Zalijeme rajčátky, přidáme všechno koření (kromě soli, tu až na konci). Přivedeme k varu.

6. Přidáme cukr, ocet a whiskey.

7. Vaříme do zhoustnutí, následně rozmixujeme a přepasírujeme.

8. Upečená kuřecí křídla dáme do omáčky, promícháme a následně klademe na plech s mřížkou (už je nebudeme péct, ale spíše necháme omáčku zaschnout, tak proto mřížka, aby zaschly i ze spodní strany).

9. Dáme do trouby na 100 °C na cca 20 minut.

10. Servírujeme buď s pečivem nebo hranolkami. Křídla posypeme jarní cibulkou.

