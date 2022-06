Postup

Plátky želatiny namočte v 100 ml studené vody a nechte alespoň 10 minut nabobtnat. Mléko se šlehačkou a s cukrem přiveďte k varu, pak tekutinu odstavte z ohně a přidejte do ní vyždímanou želatinu. Dobře promíchejte, aby se želatina rozpustila. Do skleniček naskládejte jahody nakrájené na plátky. Zalijte je dortovým želé připraveným podle návodu na sáčku a nechte ztuhnout. Skleničku doplňte panna cottou (mlékem se smetanou a želatinou) a nechte alespoň 6 hodin vychladit a ztuhnout.

Tip: Jahody s dortovým želé naskládejte do nakloněné skleničky a nechte takto zatuhnout. Vzniknou tak zajímavé šikmé nebo svislé proužky.



Žemlové knedlíčky s jahodovou omáčkou a smetanou

Suroviny na 4 porce

Na těsto:

250 g veky

250 g měkkého tvarohu

1 vejce

100 g polohrubé mouky

sůl

Na omáčku:500 g čerstvých jahod 50 g moučkového cukru 100 g zakysané smetany

Postup

Veku nakrájejte na malé kostičky. Smíchejte je s tvarohem, vejcem a solí a spolu s moukou zpracujte na nelepivé těsto. Navlhčenýma rukama vytvarujte z těsta kuličky velké asi jako vlašský ořech a vkládejte je do vroucí osolené vody. Z vody je vyndávejte děrovanou naběračkou hned, jakmile vyplavou na hladinu. Omyté jahody vložte do kastrolu, zasypte je cukrem a zalijte 50 ml vody. Povařte je 3 minuty, ale nerozvařte je. Knedlíčky podávejte přelité omáčkou a s kopečkem zakysané smetany.

Jahodový cheesecake

Suroviny na 4 porce

250 g máslových sušenek

100 g másla

1 vanilkový cukr

500 g tučného tvarohu

200 g krémového sýra

3 lžíce moučkového cukru

400 ml smetany ke šlehání

Poleva

200 g jahod

1 lžíce moučkového cukru

Postup

Sušenky nasypte do mikrotenového sáčku, rozdrťte je válečkem na nudle a smíchejte v míse s rozpuštěným máslem. Otevírací dortovou formu (o průměru asi 24 cm) důkladně vymažte máslem nebo její dno vyložte kruhem z pečicího papíru. Do formy přesuňte sušenkovou hmotu a upěchujte ji skleničkou s rovným dnem. Korpus nechte nejméně 1 hodinu vychladit. Tvaroh, sýr, prosetý moučkový cukr a vanilkový cukr dejte do mísy a šlehejte elektrickým šlehačem, dokud se vše nespojí. Přidejte smetanu a dál šlehejte na hladký krém.

Přesuňte jej do formy na korpus. Povrch uhlaďte hladkou stranou lžíce a nechte dort v ledničce přes noc. Asi 30 minut před podáváním vyjměte dort z ledničky. Nožem objeďte okraje podél formy a sejměte ji. Jahody rozmixujte v mixéru se lžící cukru a vody dohladka. Směs propasírujte přes sítko, abyste získali úplně čistou šťávu. Tu povařte v kastrůlku do zhoustnutí a povrch dortu jí přelijte.

Tip: Barevnou polevu můžete vytvořit i z malin nebo borůvek či z bílé čokolády.

Košíčky s citronovým krémem a jahodami

Suroviny na 6–8 košíčků

Na korpus:

200 g nalámaných máslových sušenek

¼ hrnku krupicového cukru

hrubá sůl

5 lžic rozpuštěného másla

rostlinný olej na vymazání formiček

Na náplň:

plechovka slazeného kondenzovaného mléka

šťáva ze 4 citronů

2 lehce ušlehané žloutky

hrubá sůl

Na dokončení: nakrájené jahody¾ hrnku krupicového cukru 2 lžičky citronové šťávy 3 velké bílky

Postup

Troubu předehřejte na 190 °C. Formičky vytřete olejem. Sušenky rozmixujte. Ještě jednou je promixujte s cukrem a ¼ lžičky soli, pak ještě s máslem, až směs drží pohromadě. Rozdělte ji do jednotlivých formiček, důkladně upěchujte i po stranách a povrch uhlaďte. Dejte na 30 minut do mrazáku, pak pečte 8 až 10 minut, až těsto zhnědne. Vyjměte z trouby a teplotu snižte na 160 °C. Na náplň prošlehejte mléko, šťávu, žloutky a vejce s ¼ lžičky soli. Vlijte do předpečených korpusů a pečte ještě 15 až 20 minut. Nechte vychladnout a pak dejte do ledničky, aby krém ztuhl.

Ozdobte jahodami promíchanými s citronovou šťávou a 2 lžícemi cukru. Z bílků a zbylého cukru ušlehejte tuhý sníh (lépe nejprve 2–3 minuty nad párou, pak 8–9 minut mimo páru elektrickými metlami, sníh bude mnohem kypřejší a pevnější). Naneste ho na košíčky a nechte krátce zapéci pod grilem nebo ožehněte cukrářskou pistolí, pokud ji máte.

Kynuté jahodové knedlíky

Suroviny na 18 kusů

300 g dětské krupičky

2 lžičky cukru krystal

10 g čerstvého droždí

125 ml mléka

1 vejce

špetka soli

20 g másla

18 jahod

K podávání:

250 g měkkého tvarohu

rozpuštěné máslo

cukr krystal

Postup

Do mísy nasypte krupičku, udělejte v ní důlek, přidejte cukr, rozdrobte droždí a zalijte vlažným mlékem. Nechte vzejít kvásek, trvá to asi 10 minut. Pak přidejte vejce, sůl, rozpuštěné máslo a vypracujte jemné, hladké těsto. Vytvarujte bochánek a v míse přikryté čistou utěrkou nechte těsto 30 minut kynout. Poté je rozdělte na dva díly, z každého vyválejte váleček, z válečků pak nakrájejte 9 stejných kousků těsta. Kousky těsta vytvarujte na placky, do každé pečlivě zabalte celou jahodu. Hotové knedlíky přikryjte na pracovní desce utěrkou a nechte ještě 10 minut kynout. Vařte je ve vroucí osolené vodě přesně 7 minut. Po vytažení je nemusíte propichovat, takže veškerá šťáva zůstane uvnitř. Podávejte s tvarohem, cukrem a rozpuštěným máslem.

Lívance s jahodovým máslem

Suroviny na 4 porce

Na máslo:

125 g změklého másla

5 jahod

2–3 lžíce medu

špetka soli

Na lívance:

125 g hladké mouky

175 ml smetany na vaření

150 g bílého jogurtu

1 vejce

4 g prášku do pečiva

rostlinný olej na smažení

čerstvé jahody k podávání

cukr moučka na posypání

Postup

Nejdříve připravte máslo. Jahody rozmačkejte vidličkou, máslo vyšlehejte s medem a solí do světlé pěny a pak do něj zašlehejte jahody. Směs naneste na pečicí papír a zarolujte do úhledného válečku nebo nandejte do vhodné nádoby. Nechte ztuhnout v lednici. V míse prošlehejte jogurt, smetanu a vejce, pak zašlehejte mouku a prášek do pečiva. Těsto nepřešlehejte, občasná hrudka ničemu nevadí.

Rozpalte pánev, zlehka ji potřete olejem (dobře to jde mašlovačkou), naběračkou nalijte na několik míst trochu těsta a jemně ho rozetřete na tenké lívance. Opékejte je z obou stran dozlatova a ještě teplé rozdělte na talíře, poklaďte jahodovým máslem, aby se na nich rozpustilo a ochutilo je. Podávejte posypané cukrem, s nakrájenými jahodami.

Jahodové semifreddo

Suroviny

300 g jahod + k podávání

500 ml smetany ke šlehání

4 vejce

55 g cukru krupice

50 g cukru moučka

1 vanilkový cukr

špetka soli

Postup

Jahody nakrájejte na kousky, rozmačkejte a smíchejte s moučkovým cukrem. Oddělte bílky od žloutků. Žloutky vyšlehejte s cukry do světlé, nadýchané pěny. Smetanu vyšlehejte dotuha a bílky se špetkou soli do tuhého sněhu. Do žloutkové směsi vmíchejte rozmačkané jahody a pak zlehka vmíchejte smetanu a sníh. Směs nalijte do formy na chlebíček, zakryjte potravinářskou fólií a nechte přes noc zamrazit. Druhý den semifreddo vyklopte (formu trochu nahřejte, pokud to bude potřeba), poklaďte čerstvými jahodami, nakrájejte na plátky a podávejte.

Jahodové nanuky s proseccem

Suroviny na 6–8 nanuků

480 ml prosecca

120 ml cukrového sirupu

hrst jahod

hrst čerstvé máty

Postup

Jahody nakrájejte na tenké plátky, z máty vyberte nejkrásnější lístky, prosecco smíchejte se sirupem. Do formiček naskládejte jahody a mátu, zalijte alkoholovým sirupem a dejte mrazit. Na cukrový sirup smíchejte stejný díl krupicového cukru a vody, přiveďte k varu a 5 minut vařte. V lednici vydrží i 14 dnů a můžete ho použít i na další nanuky.

Strakaté nanuky s řeckým jogurtem

Suroviny

300 g jahod

180 g řeckého jogurtu

2 lžíce citronové šťávy

150 ml cukrového sirupu

Postup

Jahody rozmixujte s citronovou šťávou a vmíchejte do nich polovinu sirupu, zbylý sirup promíchejte s jogurtem. Jahody i jogurt dejte do misky a velmi zlehka je potřete lžící, aby vzniklo výrazné melírování. Je snadné směs přemíchat a získat jednolitou růžovou hmotu, pokud si nevěříte, míchejte raději po částech. Pak směs opatrně dejte do nanukových formiček a zamrazte.

Jahodová dřeň

Suroviny

500 g jahod

2 lžíce citronové šťávy

150 ml cukrového sirupu

Postup

Jahody rozmixujte dohladka a smíchejte s citronovou šťávou, cukrovým sirupem a zamrazte.

Sorbet s aperolem

Suroviny

500 g jahod

100 g cukru krupice

80 ml aperolu

kůra z 1 pomeranče

Postup

Jahody rozmixujte s cukrem dohladka, vmíchejte aperol, pomerančovou kůru, směs dobře vychlaďte v lednici a pak zmrazte ve zmrzlinovači. Vzhledem ke značnému množství alkoholu neztuhne docela, takže počítejte s tím, že sorbet je před podáváním potřeba ještě domrazit v mrazáku. Měly by stačit 4 hodiny, pro jistotu doporučujeme přes noc.