Tato bolestivá zpráva zarmoutila všechny, kteří tohoto příjemného, humorného a velmi kamarádského člověka poznali.

„Již od útlého dětství mu učaroval fotbalový míč, se kterým trávil každou volnou chvilku. A proto se, co by malý chlapec, nechal zapsat do žákovské přípravky, kde absolvoval své první fotbalové krůčky,“ vzpomíná kronikář FC Vsetín Jiří Kořínek

„Později, v jinošském věku, prošel všemi mládežnickými kategoriemi až do nástupu na vojenskou prezenční službu. Jelikož měl nesmírný talent, byl po velmi uznávaném výběru v Dukle Tábor přemístěn do věhlasné Dukly Praha. V tomto týmu, co by „fotbalový bažant“, se zúčastnil i vyhlášeného evropského turnaje v italském Viaréggiu,“ říká pamětník.

Poněvadž se ale v Dukle Praha, v té době bezesporu evropském velkoklubu, sešla velmi silná konkurence, byl po necelém roce převelen zpět do druholigového Tábora, kde již patřil k pilířům základní sestavy. Zde se ocitl v hledáčku „skautů“ první ligy, a proto se po dvou letech strávených v „zeleném sukně“ přemístil do ostravských Vítkovic. V tomto týmu prožil svá nejlepší fotbalová léta. Jeho místo bylo především ve středové formaci.

„Čas se však nedal zastavit, a tak se rozhodl na počátku sedmdesátých let kývnout na nabídku funkcionářů tehdejší Zbrojovky Vsetín, kteří projevili o jeho služby eminentní zájem. V mužstvu se rychle zabydlel a brzy se stal jednou z vůdčích osobností. V letech 1970 – 1974 váleli Valaši velmi úspěšně na špici tenkrát nově vytvořené III. ligy. A jelikož chtěl zůstat fotbalu věrný i nadále, získal po náročném a výborně zvládnutém studiu v Klánovicích trenérský průkaz tehdy nejvyšší licence,“ pokračuje Jiří Kořínek.

Po ukončení hráčské kariéry ve Vsetíně se začal naplno věnovat trenérské práci. A protože se stál velmi dobrým a úspěšným fotbalovým stratégem, na trenérská angažmá nemusel dlouho čekat. Nabídky se jen hrnuly. Za zmínku stojí především jeho působení v Hranicích a Valašském Meziříčí, hrající v té době Moravskoslezskou třetí ligu.

Posléze přebral taktovku i ve Vsetíně (přebor Severomoravského kraje), ve kterém trénoval mimo jiné i běloruského hráče Alexeje Rabceviče, jenž v roce 1984 získal cenu pro nejlepšího střelce v rámci Čech a Moravy. Závěr své trenérské činnosti strávil v „B“ týmu Zbrojovky Vsetín, dále v Prlově a jiných klubech v rámci okresu, ve kterých odváděl vždy perfektní práci.

„Milý Karle, mnohokrát Ti děkujeme za všechno, co jsi především pro vsetínský fotbal vykonal a přejeme si, aby jsi ve fotbalovém nebi sledoval zejména naše úspěchy a odpustil nám i případná fotbalová zklamání,“ dodává nejen za FC Vsetín na památku Karla Urbánka Jiří Kořínek.