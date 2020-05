Climax Vsetín je dnes spíše známý pro Vsetín co se týká mistrovských úspěchů nohejbalistů, ale měl také velkou podporu ve futsale.

„Na Vsetíně existoval tým Slivoň, ale my jsme založili s podporou firmy Climax a pana Miroslava Jakubce v roce 1998 tým Climax Vsetín,“ říká jeden ze tří zakladatelů Tomáš Petržela. Dalšími dvěma zakladateli byli Ctibor Machýček a Miroslav Jakeš.

„Postupně jsme vytvořili jedenáctku věrných hráčů, mezi které například patřili Radim Jakeš, Luboš Číž, Milan Helegda, Břetislav Zicha, Břetislav Ševčík. Postupně přibývali další a další kvalitní hráči a my jsme šli výkonnostně nahoru nejprve v rámci okresní soutěže a pak okresního přeboru,“ pokračuje Petržela v popisu postupného zkvalitňování týmu.

„Chodili k nám kluci z velkého fotbalu. Museli jsme mít široký kádr, protože jak začaly přípravy na jaro, kluci přestali chodit a my jsme soutěž dohrávali s ostatními. Měl jsem to štěstí, že jsem třeba nastoupil v jednom týmu se Zdeňkem Kneblem nebo legendou vsetínského fotbalu Jardou Mikulenkou, kdy mi bylo 25 a jemu 55 let. Hrál za nás i současný sekretář OFS Vsetín Pavel Březík nebo kanonýři Halenkova (Vladimír Úlehla) a Valašské Polanky (Jaroslav Gergela),“ vzpomíná Tomáš Petržela.

Opravdovou legendou Climaxu se však stal současný hrající trenér Janové Radim Jakeš. Za pět let působení v klubu dal 60 branek.

„Radim byl skvělý fotbalista a futsalista. Přestoupil dokonce do tehdy skvělého týmu Mikesky Ostravy, jejíž suverénní céčko jsme v soutěži porazili 3:2 a bylo to naše slavné vítězství. Já jsem s Radimem odehrál na 40 zápasů. Začal jsem v brance a pak jsem šel do pole. Jsem rád, že jsem tvořil dvojku s naším legendárním brankářem Břetislavem Ševčíkem,“ pochvaluje si zakladatel vsetínského Climaxu Tomáš Petržela. Dalšími slavnými brankáři byli například Martin Černovský a Petr Šimoník z Janové.

Climax postupně omlazoval. V roce 2016 se jeho éra uzavřela.

„Nastoupil tým Fru Fru. Jeho zakladatelé Ondřej Michálek a Jaroslav Mynář hráli i za nás a pokračují v kvalitní tradici, kdy letos vyhráli okresní soutěž a postoupili do okresního přeboru,“ dodává Tomáš Petržela.

(něm)