„Bílovec je kvalitní mužstvo založené na velmi dobré organizaci a rychlých brejcích, po jednom z nich nám dali gól. Soupeře jsme dobývali, nedokázali jsme se však prosadit přes defenzivní linii, měli jsme s tím problém. Byl to slušný pohárový zápas, vybrali jsme si však pár slabších individuálních výkonů," mrzelo Mičegu.

Nováček divize se do vedení dostal už v sedmé minutě duelu. Především však v prvním poločase byla vidět velká snaha Vsetína o vyrovnání. „Soupeře jsme snad pětadvacet minut pořádně nepustili za půlku hřiště. Trochu to ovšem dnes skřípalo při hře jeden na jednoho, nedokázali jsme si pomoci z krajů. Chyběl nám klid, až moc jsme chtěli a hráli svázaně," hledal charismatický kouč příčiny neúspěšné koncovky.

Fotbalisté Vsetína nebudou mít o neúspěšném pohárovém výsledku tolik času přemýšlet, už nadcházející víkend vstupují do nového ročníku Divize E. V neděli od 16.00 hodin na domácím stadionu přivítají 1. HFK Olomouc. „Utkání hodíme za hlavu," ujišťuje Mičega.

Do zápasu by navíc už mohl zasáhnout Jaroslav Foltýn nebo zčásti i Vladimír Mišinský. „Ten začal trénovat individuálně, do zápasu však ještě stoprocentně není připravený. Věřím, že by mohl být k dispozici a lavičku. Může nám hodně pomoci," věří v kvality zkušeného borce.

Valaši před začátkem soutěže ještě kádr definitivně neuzavřeli. „Jednoho kluka máme rozjednaného, je hodně šikovný. V pondělí bude mít výsledky, zda může trénovat. Snad mu to doktoři umožní. Celkově věřím, že zápas od zápasu budeme lepší," uzavřel Miroslav Mičega.

Mol Cup, předkolo

FC Vsetín –⁠ ŠSK Bílovec 0:1 (0:1)

Branka: 7. Dostál

Vsetín: Eliáš –⁠ Surovec, Stuchlík (58. Mikuš), Naňák, Gerža, Vítek, Maček, Novák, Šulák, Dekleva, Zuzaňák

Bílovec: Jaška –⁠ Cverna, Dybal, Pavlík, Limanovský, Dostál, Dresler, Střelec, Kryyzel, Socha, Čemín