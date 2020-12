Novým trenérem fotbalistů Teplic se stal Radim Kučera. Na lavičce 15. celku prvoligové tabulky nahradil rodák z Vigantic Stanislava Hejkala, který skončil po nedělní domácí porážce 0:1 s pražskou Spartou.

Radim Kučera se sportovním ředitelem Teplic Štěpánem Vachouškem | Foto: FK Teplice

Radim Kučera při posledním klubovém angažmá vedl druholigovou Jihlavu, odkud odešel po minulé sezoně. V nejvyšší soutěži šestačtyřicetiletý kouč zatím působil v Ostravě od června 2017 do března 2018. Kučera by měl i po nástupu do Teplic zůstat asistentem trenéra u české reprezentace do 20 let.