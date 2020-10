Kde jste začínal s fotbalem a táhlo Vás to odmalička do branky?

Začínal jsem v Policích a v žácích za Branky jsem hrával v poli. Do branky jsem se postavil poprvé v Poličné v 15 letech, kde jsme v té době hráli za dorost nejvyšší soutěž na Valašsku - župní přebor. Byla tam parta kluků z Poličné, Kelče a Polic. Pak jsem šel chytat za muže Kelče, hrávali jsme 1. B třídu.

Jak jste se vrátil do Polic?

V Kelči jsem si urval přední křížový vaz. Měl jsem dva roky přestávku a pak šel do Polic.

Tam jste marně usilovali o postup ze IV. třídy.

Bylo to tak. Police patří výše. Jsem rád, jak se ji letos ve III. třídě daří a doufám, že s Loučkou postoupí do finálové skupiny.

Jak jste se dostal do Krhové?

Ve 37 letech jsem ukončil kariéru, ale pracuji v jedné firmě s hráčem Krhové Petrem Jasoňkem a ten mě přemluvil. Tehdy končil dlouholetý brankář Krhové Orlita. Byl tam ještě Andrašík ze Zašové. Podařil se vykopat postup do 1. B třídy.

Na novou sezonu jste měl být jedničkou Krhové.

Bylo to tak, ale pak přišel nový trenér Pavel Vaigl a s ním i brankář Petr Holáň. Máme tady nejen skvělou brankářskou partu a vše funguje.

Trenér Vaigl vás střídá?

Má to tak být, ale já jsem po zranění některé utkání vynechal. Chodím také za rezervu.

Béčko šlape a v přímém souboji sesadilo největšího favorita skupiny B Jarcovou.

První poločas nás mleli jako žito. Měl jsem tam spoustu práce a prohrávali jsme 2:1. Ve druhém poločase bylo na každé straně po šesti šancích a my jsme to skvěle zlomili v závěru. Jinak to byl remízový zápas.

Jak jste strávil poslední fotbalový víkend před vynucenou covidovou pauzou?

V Brumově jsem kryl záda kolegovi Petru Holáňovi a pak chytal za rezervu doma proti Ratiboři B. Vyhráli jsme 4:0 a moc práce jsem neměl.

Je Vám 40, ale brankáři nestárnou. Dokdy chcete chytat?

Dokud zdraví a forma vydrží, tak ještě dlouho (smích).