„Cíl je jasný. I proto se snažíme připravit co nejkvalitnější tým,“ potvrdil trenér Velkých Karlovic Aleš Vyškovský.

Jaký měli hráči program od předčasného konce podzimu?

Od poloviny října měli individuální přípravu, to je samozřejmost. Ve Velkých Karlovicích máme pro zimní přípravu na nabrání kondice ideální podmínky, ale my potřebujeme nyní hlavně hrát fotbal. Kluci by měli trénovat třikrát týdně, ale mají čas jen večer a kompletní se sejdeme jen o víkendu na přípravné utkání. Proto bychom jako všichni ostatní moc potřebovali uvolnění opatření.

Jaké zápasy byly v plánu?

Máme tam nějakého slovenského soupeře. Do startu jarní části jsme chtěli odehrát alespoň pět zápasů. Oslovíme i kluby z okolí jako Vigantice a Vidče. Mám představu o herním soustředění, ale co si člověk může dnes plánovat.

Jaké změny v kádru máte v plánu?

Jednali jste s Vojtěchem Vašutem z Prostějova, který má zájem se vrátit, ale pořád všichni čekáme, zda se bude hrát. Jen administrativní formalitou je příchod slovenské posily Rastislava Planety, jemuž jsme už u nás zprostředkovali zaměstnání. Další posilou by měl být návrat uzdraveného obránce Martina Pavelky, který má zkušenosti z třetiligového Uherského Brodu.

Budete mít dostatečně široký kádr?

I s brankáři máme k dispozici 23 hráčů. Budeme pracovat i s mladými odchovanci. Třeba Kovář s Maňákem se osvědčili již na podzim a počítáme s ním i do odvet.