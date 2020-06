Jeho svěřenci nastříleli ve třinácti zápasech pouze devět branek, což bylo žalostně málo. „Bohužel Kramoliš neodehrál všechny zápasy, více jsme čekali od Mičkala i Dobeše. Především druhý jmenovaný měl spoustu příležitostí, které nedokázal zužitkovat. Ale má ještě fotbalovou kariéru před sebou a může se stále zlepšovat,“ je optimistou trenér Vidče.

I kvůli neutěšeným výsledkům a vyschlému střeleckému prachu kanonýrů vážně uvažoval o rezignaci. Chtěl dát týmu nový impulz. „Před startem odvet jsem měl s vedením klubu dohodu, že dohraji s mužstvem jaro a u týmu skončím. Jenže po koronavirové pandemii je vše jinak. Tím pádem jsem si své angažmá automaticky prodloužil ještě o jeden rok,“ usmívá se kouč Vidče.

S tréninkovým procesem započali i ve Vidči již v polovině května a na hráčích byla vidět chuť do trénování. „V červnu jsme si zpestřili přípravu v přátelské Lize čtyř. V derby s Rožnovem se urodila spravedlivá remíza 2:2, na Velké Karlovice jsme popravdě řečeno neměli a podlehli jsme 1:4. Nejlepší duel jsme odehráli s Viganticemi, které jsme po výborném výkonu porazili 1:0,“ hodnotí výsledky v přípravě trenér Vidče.

Změny se chystají v kádru celku, který v nové sezoně rozhodně nechce hrát jen druhé housle. Ranou by ale byl konec jednoho z nejzkušenějších hráčů týmu Michala Kramoliše, jenž vážně uvažuje o konci kariéry.

„K plánované výměně hráčů s Viganticemi nakonec nedošlo. Babinec i Vala zůstávají ve svých klubech, druhý jmenovaný se navíc potýká s dlouhodobým zraněním,“ upřesnil Marák.

„V současné době ale hledáme kvalitního útočníka, neboť zkušený Michal Kramoliš uvažuje o konci kariéry. Samozřejmě hledáme hráče z regionu, nemůžeme si však dovolit fotbalisty přeplácet. Když to nevyjde, tak si pomůžeme z vlastních zdrojů. Hráči v současné době dobře pracují v tréninku a poctivě se připravují a je na nich vidět odhodlání napravit nepovedený podzim,“ cítí trenér.

„Věřím, že jak v nové sezoně protrhneme střeleckou smůlu, máme na to, abychom hráli kolem šestého místa,“ je přesvědčený Marák, jenž očekává na špici tři až čtyři týmy.

„Pak to bude takový střed a soutěž bude více vyrovnaná. Valašská Polanka navíc postoupila do Krajského přeboru, uvidíme, kdo 1. A třídu doplní z nižší soutěže. Další program zatím řešíme s vedením a také s hráči. Ti dokonce odmítli pauzu a chtějí i nadále trénovat. V plánu máme odehrát přípravná utkání co čtrnáct dnů, případné soupeře budeme ještě řešit,“ dodal závěrem kouč valašského klubu Jaroslav Marák.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK