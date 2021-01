„ Vzhledem ke koronavirovým problémům áčka jsem se o své nominaci dozvěděl v úterý, den před odjezdem. Pořád nás ale testovali, do toho i klasická zranění,“ upřesnil šťastný 18letý střední defenzivní záložník. „Popravdě kdyby první tým nepostihl covid, asi bych hned tak šanci zahrát si první ligu nedostal,“ uvědomuje si Smilek.

Doufal jste, že v zápase v Liberci nastoupíte?

Upřímně jsem věřil, že bych se tam mohl dostat. Že bych si byl stoprocentně jistý, to ne, ale přání se mi splnilo.

V den utkání jste dokonce měli zákaz hygieny nastoupit.

To se řešilo vedení klubu a s hygienou, ale já jako hráč jsem o tom vůbec nevěděl. Šli jsme normálně na rozcvičku a připravovali se na utkání, které se nakonec odehrálo.

Kdy v zápase jste se dozvěděl, že nastoupíte?

O poločase mi bylo řečeno, ať se intenzivně rozcvičuji. Pak jsem dostal pokyny a čekal, kdy se dostanu na hřiště. Jsem rád, že se to na 14 minut podařilo.

Jak vysoké Vám přišlo tempo zápasu první ligy?

Bylo to velmi rychlé. Ono to nevypadá třeba v televizi, ale je to mazec. Vše bylo strašně rychlé, hlavně jsme se snažil nic nepokazit.

Dostal jste se do nějakých zajímavých situací?

Šel jsem tam v našem systému 3 - 5 - 2 na pozici středního záložníka. Svedl jsem několik soubojů s Marou a Sadílkem. Mara nastoupil po zranění, ale jak budu vzpomínat na svůj debut v lize, tak si na něho a Sadílka, jako zkušené hráče, vzpomenu.

Vy jste v současné době členem kádru opavského kádru do 19 let?

Je to tak. Hraji na postu středního defenzivního záložníka nejvyšší dorosteneckou ligu. Nevyšel nám na podzim start do sezony, ale pak už to bylo lepší. Sehráli jsme dobré zápasy a třeba na penalty porazili Plzeň, což byl úspěch. Pokud se na jaře bude hrát, čeká nás hodně zápasů, protože soutěž byla o hodně zkrácená.

Měl jste doposud start v mužích, třeba za rezervu Opavy v divizi?

Ano, jednou na podzim jsem nastoupil za Opavu B v divizi v Heřmanicích jako střídající hráč.