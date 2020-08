„Soupeř vyhrál zaslouženě. Z naší hry jsem měl ale dobrý pocit, stejně tak i přístup hráčů byl jiný než v minulých divizních zápasech,“ těší trenéra Valašského Meziříčí Pavla Hajného.

Poctivý výkon ani slušný výsledek ale proti soupeři z vyšší třídy nijak nepřeceňuje. „Pořád je to jenom pohárové utkání,“ připomíná. „Jak na tom doopravdy jsme, ukáže až víkendový mistrovský duel. Já věřím, že ho kluci znovu odmakají a zápas zvládnou,“ přeje si.

Proti Frýdku-Místku ale Valaši odehráli povedené střetnutí. Hlavně v prvním poločase výborně bránili a soupeře nepouštěli do výraznějších šancí. „Bylo to klasické pohárové utkání. Hosté ukázali, že mají daleko vyšší kvalitu. Od začátku měli převahu, ale nějaké velké příležitosti si nevypracovali,“ tvrdí Hajný.

Jeho tým v úvodní části favorita zlobil, když do otevřené obrany Frýdku podnikal rychlé výpady, ale žádný nadějný protiútok nedotáhl do konce. „Špatně jsme řešili finální fázi,“ posteskl si Hajný.

Duel rozsekla 52. minuta. Domácí gólman Pobořil, který dostal přednost před Michutem, špatnou rozehrávkou nabídl valcířům gól, který zaznamenal Varadi.

Valaši mohli hned vzápětí skóre srovnat, ale vyloženou šanci nedali. Hosté už si ve zbytku utkání náskok i postup pohlídali. Přední tým MSFL, který koučuje Michal Hubník, mohl své vedení několikrát pojistit, ale druhou branku nepřidal. A jelikož se neprosadili ani domácí borci, skončil zajímavý dule 0:1.

„Ještě že to neskončilo remízou,“ oddechl si s úsměvem Hajný. „Nejhorší by bylo prodloužení dvakrát patnáct minut. To jsme v žádném případě nechtěli,“ přiznává.

Zkušený kouč v pohárovém utkání šetřil některé opory. Jen mezi náhradníky zůstali kapitán Výmola a brankář Michut, Švec byl pracovně mimo a proti Frýdku-Místku nenastoupil ani Jonáš Vrána. „Dostali šanci jiní kluci. Trošku mi zamotali hlavu, alespoň mám v týdnu nad čím uvažovat,“ usmívá se Hajný.

Valašské Meziříčí po třech porážkách nutně potřebuje zabrat. V sobotu doma hostí Kozlovice.

MOL Cup, 1. kolo -

TJ Valašské Meziříčí – MFK Frýdek-Místek 0:1 (0:0)

Branka: 52. Adam Varadi

Rozhodčí: Kostelník – Poláček, Šimoník (Prokop)

Žluté karty: Veselý, Š. Vrána – Dziuba, Varadi, Zapalač, Hladík, Hykel, Žondra

Diváci: 212

Valašské Meziříčí: Pobořil – Kadla, Kuběna, Michálek, Kiss Farkas – Vozák, Žilinský, Straka, Š. Vrána (76. Daniš) – Gajdoš (68. Výmola), Veselý (85. Žemla). Trenér: Hajný.

Frýdek-Místek: Zouhar – Literák, Straňák, Dziuba, Russmann, Dudek, Skwarczek, Bzirský (46. Žondra), Zapalač (74. Křenek), Hladík (46. Hykel), Varadi (87. Kebísek). Trenér: M. Hubník.