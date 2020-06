Svěřenci trenéra Pavla Hajného sice po přestávce otočili výsledek z 0:1 na 2:1, ale na hřišti divizního rivala nezvládli závěr a po dvou slepených gólem z konce utkání v prvním přípravném zápase po pandemii koronaviru prohráli 2:3.

„Bylo to první utkání po týdnu tréninku. Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale soupeř brzy převzal iniciativu a zaslouženě se ujal vedení, který udržel až do konce poločasu,“ hodnotí duel Hajný.

Zkušený kouč o přestávce vystřídal devět hráčů a ráz utkání se rázem změnil. Valaši v rozmezí pouhých dvou minut brankami Daniše a Žemly završili obrat, ale nadějné vedení nakonec neudrželi.

Frýdlant nejprve v 85. minutě skóre srovnal, aby v posledních vteřinách strhl vítězství na svoji stranu. „Prohráli jsme zaslouženě. Soupeř byl lepší,“ uznal sportovně Hajný.

K dispozici měl všechny opory i dvojici nováčků. Vedení klubu získalo talentované mladíky z okolí. První posilou Valašského Meziříčí je Josef Šafář z Hrachovce. Defenzivní středový hráč prošel akademií Baníku Ostrava i Karviné, po skončení dorosteneckého věku se ale vrací zpět domů na Valašsko.

Druhou novou tváří je Jan Kuběna. Rodák z Dolní Bečvy, který může hrát na pozici levého beka na stopera, prošel Viganticemi, Rožnovem pod Radhoštem i Všechovice. Svůj talent ale rozvíjel hlavně v Baníku, odkud zamířil zpátky na Valašsko.

Další posily už trenér Hajný nehledá. „Samozřejmě vždycky se někdo může objevit, ale nyní nikoho nesháníme,“ tvrdí zkušený kouč. Jediný, kdo v klubu skončil, je stoper Jiří Kocián.

Účastník divize D se za týden utká doma s Kozlovicemi.

Přípravný fotbal

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí - TJ Valašské Meziříčí 3:2 (1:0)

Branky Valašského Meziříčí: Petr Daniš a Josef Žemla