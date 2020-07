„Je fakt, že na naše poměry jsme hráli velmi rychle. Z naší strany to byl asi nejpovedenější zápas. Kluci působili lépe než v předcházejících utkáních. Na druhé straně vím, že pro soupeře to bylo první střetnutí po dlouhé době, takže výkon ani výsledek nijak nepřeceňuji,“ prohlásil kouč Valašského Meziříčí Pavel Hajný.

Jeho tým začal zhurta a ve 2. minutě vedl o dvě branky.

„Za stavu 2:0 se nám hrálo mnohem lépe, soupeři naopak špatně,“ řekl Hajný. „Rozdíl třídy byl na trávníku znát,“ přidal.

Hosté ve zbytku první půle přidali další tři branky a v utkání jasně kralovali.

Sokol se jediného gólu dočkal až po změně stran, debakl ale domácí neodvrátili. Za Valašské Meziříčí se dvakrát trefil Výmola, Šimon Vrána i nadějný dorostenec Veselý, jednou skóroval i Žilinský.

Hostům ani nevadilo, že jim chyběli Jonáš Vrána se Švecem, žádnou novou posilu zatím nepřivedli. „Nějakou představu samozřejmě máme. Víme, co chceme, ale za každou cenu to nika netlačíme. Uvidíme, jak se to všechno vyvine, ale určitě nespíme,“ dodává Hajný.

Fotbalisté Valašského Meziříčí v dalším přípravném utkání před novou divizní sezonou doma vyzvou v sobotu dopoledne Bílovec.

Přípravný fotbal -

TJ Sokol Ústí – TJ Valašské Meziříčí 1:7 (0:5)

Branky Valašského Meziříčí: Martin Výmola 2, Šimon Vrána 2, David Veselý 2, Viktor Žilinský