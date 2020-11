Mladší dorostenci Valašského Meziříčí kralují své divizní skupině, přesto trenér úspěšného týmu Michal Vacula nad výsledky nijak zvlášť nejásá. Vedení klubu sice výhry mládežnického družstva těší, přesto má daleko vyšší a dlouhodobé cíle.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Naší politikou je, že chceme co nejvíce mladých kluků posunout do celostátní dorostenecké ligy, aby se prosadili v nejvyšší soutěži, což se nám zatím daří,“ říká čtyřicetiletý odborník. „I když ně všichni v ligových týmech zůstanou, ale zase se nám vrátí a my můžeme hrát mužskou divizi s vlastními odchovanci,“ těší Vaculu.