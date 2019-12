Kdy jste začali cítit, že byste se mohli stát podzimním lídrem?

Měli jsme těžký začátek, ale asi kolem osmého kola jsme viděli, že budeme podzim dohrávat se spodkem a týmy za námi se mezi sebou pobijou.

Je pro Vás důležitý fakt, že máte nejlepší útok soutěže?

Je to paradox, protože nemáme gólového útočníka. Na druhou stranu více hráčů dokáže dát branku. Pořád ale platí, že jsme si vytvořili daleko více šancí, než jsme dali oněch čtyřicet branek.

Třetí nejlepší obrana ukazuje vyváženost týmu?

Je to tak. My hrajeme na tři obránce. Absolutním držákem je Stanislav Adámek, který byl naštěstí celý podzim zdravý. K němu jsme Ondřeje Adámka. Oba jsou na obránce velmi rychlí. A třetím do party byl Trčka. Do obranné trojice jsme nemuseli sahat a projevilo se to.

Kteří soupeři na Vás zanechali největší dojem?

Hodně fotbalové byly Kateřinice. Velký boj to byl s Viganticemi nebo Juřinkou. Celkově tabulka odpovídá a na špici jsou kvalitní celky.

Je mladý brankář Zrník připraven na těžké jaro?

Nechytal v 1. B třídě, ale kromě jednoho gólu v Podlesí, kdy se mi zdálo, že to šlo doprostřed branky a dalo se to chytit, byl mužem na svém místě. Bude dále dostávat šance, i když mohu říct, že v těch nejtěžších zápasech, kde to bude vypjaté, dostane pozici číslo jedna pravděpodobně zkušený Kolínek.

Jak to vypadá s návratem Chuchmy?

Zatím ne moc dobře. Když to bude mít nějaký vývoj, tak naskočí naplno po sezoně. To spíše by se nám mohl pro jaro vrátit také dlouhodobě zraněný Polanský.

Splnil příchod mladého Kovalčíka ze Slovácka Vaše očekávání?

Znal jsem ho, protože jsem ho vedl v žácích. Když prošel Slovácko, byl jsem si jistý, že dospělý fotbal v 1. A třídě zvládne a ono se to potvrdilo.

Štrbík nemá místo na hrotu, že nedává tolik branek?

Je to tak. Hraje až za trojicí hráčů ve středu zálohy s Filipem Mačkem. Pod hrotem má místo Kovalčík a na hrotu dvojice David Maček, Michal Baran.

David Maček tolik branek jako v 1. B třídě zatím nedal.

To je sice pravda. Ale je to pro nás strašně důležitý hráč. U něho je to o první šanci. Jak ji promění, jeho sebevědomí v zápase naroste. V opačném případě spálí hodně možností.

Jaké myšlenky bude Valašská Polanka směřovat k jaru?

Necháme to plynout. Víte, jsou věci, které nemůžete ovlivnit. Zranění, práce, soukromí, rodina. To vše nemůže trenér se svým týmem ovlivnit. Potom se ukáže. Když vyhrajeme soutěž, tak postoupíme do krajského přeboru, ale za námi je řada čekatelů. Budeme testovat asi dva hráče a hledáme jednoho útočníka.