„Základem pro podobný úspěch je neustále na sobě pracovat. To především! Ale také mít kvalitní trenéry ve fotbalových začátcích a podporu rodičů. A v neposlední řadě taky trochu štěstí, kterému je třeba jít naproti,“ nabádá s úsměvem mladý reprezentant.

Kdy a jak jste začal s fotbalem?

První fotbalové hřiště jsem objevil ve Valmezu, taťka mě někdy mezi třetím čtvrtým rokem přivedl na místní stadion a po pár návštěvách bylo jasné, že Valašské Meziříčí bude mít v klubu nového fotbalistu. Postupně jsem zde procházel všemi věkovými kategoriemi. Kvalitní místní trenéři mi doporučili zajímat se o tréninkové a zápasové „dávky navíc“ v Sigmě Olomouc, a tak jsem od 6 let mimo mateřský Valmez nastupoval i v přípravných zápasech za Sigmu. No a ve 12 letech jsem do týmu U13 SK Sigma Olomouc přestoupil. Pravidelně jsem nastupoval v zápasech U13, U14 a nyní U15.

Jak přišla nabídka do reprezentace?

Letos na podzim mě oslovil trenér Havlíček s nabídkou reprezentačního startu za národní výběr patnáctiletých. Měli jsme hrát proti vrstevníkům ze Slovenska, bohužel díky vládním opatřením se zápas neuskutečnil. Místo toho si proti sobě 6. října zahrály výběr ČR A a výběr ČR B. Zápas skončil remízou 3:3. (Vašek nechtěl prozradit, že byl u dvou branek svého týmu. Na jeden gól nahrál a druhý sám vsítil, pozn. aut.)

Jak vypadá váš fotbalový program v Olomouci?

Přes týden bydlím na internátu v Olomouci, kde chodím i do školy. Tréninky máme každý den a některé dny i trénink dvoufázový (dopoledne – odpoledne). Tréninková jednotka má 1,5 – 2 hodiny a střídají se u nás 4 trenéři. O víkendu je vždy v sobotu nebo v neděli zápas. Hlavním trenérem U15 je Michal Kovář, který působil i ve Valmezu. Kamarádi jsou určitě především kluci se kterými bydlím na internátě – jeden je z Bystřice pod Hostýnem a druhý z Jeseníku. A samozřejmě i další Valmezák Daniel Koleček – výborný gólman z Juřinky.

Na vaší prozatímní kariéře jde vidět, že při tréninkové píli se dá dostat daleko. Máte nějaký recept?

To je jednoduché! Kvalitní trenéři, dobré zázemí, výborná parta ve všech věkových kategoriích, kterými jsem prošel. Díky tomu všemu jsem si ve Valašském Meziříčí zahrál pravidelně v soutěžních zápasech proti soupeřům jako jsou Baník, Slovácko či můj současný klub Sigma. A to není vše! Kvalitní turnaje, na které týmy Valašského Meziříčí jezdí nebo je klub pořádá (jako např. Valmez cup), mi umožnily nastoupit proti Slovanu Bratislava, Prešovu, Púchovu a mnoha dalším. Parádním bonusem pro mladé fotbalisty Valmezu je účast na prestižních zahraničních turnajích, např. v Lipsku. V mistrovských zápasech i na turnajích s velkými soupeři jsme se nikdy herně neztratili a mne si vyhlídli skauti z olomoucké Sigmy.

(mb, něm)