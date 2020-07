„Vybíral jsem ze tří nabídek, přestože jsem chtěl mít aspoň půl roku prázdniny od fotbalu. Nakonec jsem stejně nevydržel,“ směje se nový trenér.

„Ve zdejším výběru vidím potenciál hrát dobrý fotbal. Kluci mi připadají motivovaní, je tam hezký areál a taky tam mám rodinu. Myslím, že se to hezky sešlo a věřím že pro místní fotbal budu přínosem,“ je optimistou Daniel Šulák, jenž dostal za cíl vylepšit poslední pozice.

Znáte zde některé hráče?

Ano – Marka Poláška ze školy, Lukáše Křenka jsem před lety trénoval v dorostu ve Valašském Meziříčí a taky znám Rosťu Balejíka, tady jsme se spíš míjeli jako hráči. Od vidění z nějaké té fotbalové akce ale znám ještě některé další kluky. (úsměv)

Jaké budete mít v nové sezoně ambice?

Na to je brzo odpovědět. Viděl jsem jen tři zápasy, ale myslím si, že tým má dobrý herní projev. Rezervy jsou hlavně ve fyzické kondici a v zakončení. Taky mi přišlo, že se hodně nechávají strhnout hrou a je to pak málo kompaktní. Zapracujeme na tom a uvidíme, co z toho bude. Chceme hrát tak do šestého místa a předvádět kvalitní fotbal!

Jak se dařilo týmu v přátelském Antikorona cupu?

Dva zápasy dobře. Poločas na Dolní Bečvě jsme byli lepší, pak jsme se sesypali. Zápas mi ukázal, na čem budeme pracovat. I tak mám dobrý pocit, byli jsme vcelku fotbaloví.

Jaký vás čeká další program?

Přípravu na nadcházející sezonu jsme začali ve čtvrtek 9. července. Jeden trénink a jeden zápas, do toho individuální výběhy.

Uvažujete ještě o posilách?

Kádr je poměrně slušný, jednu posilu mám do útoku, o jednu se ještě pokusím do středu pole. Chci ale, aby hráli především domácí hráči.

Kdo bude patřit k hlavním aspirantům na postup?

Přestože tuto soutěž sleduji, detailně ji neznám. Tipnul bych si Poličnou, jsou na tom dobře fyzicky, mají kvalitního trenéra a snad by si to i zasloužili. (úsměv)

Podařilo se Vám během pauzy rozšířit hřiště. Budete chtít změnit i styl hry mužstva?

Hřiště je opravdu krásné, zatím se ale s prostředím seznamuji. Nejsem typ trenéra, co přijde a všechno překope. Chtěl bych, ať hrajeme atraktivní fotbal, ofenzivní a raději s výsledky 4:4 než 0:0. A snad budeme i vyhrávat…

Jak jste se s týmem za krátkou dobu sžil, jak vás přijala kabina?

Na Prostřední Bečvě se mi líbí, věřím že to bude fungovat, snad trochu posunu motivaci hráčů. Trénuji už 16 let, tak třeba přinesu i nějakou zkušenost. Pořád je to jen sport. Kádr je vyrovnaný, nemáme hvězdu, ale myslím si, že týmovou hrou můžeme být úspěšní.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK