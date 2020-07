Od kdy se připravujete po pandemii?

Začali jsme znovu trénovat 12. května, pravidelně v úterý a pátek. Teď jsme měli krátkou pauzu, ale od úterý již naplno makáme.

Jak moc Vás mrzí, že předčasně skončila sezona?

I když bychom hráli o záchranu, mrzí nás to hodně. Pod novým trenérem jsme absolvovali výbornou zimní přípravu a myslím, že jsme byli dobře fyzicky připravení.

Jak je na tom tým nyní kondičně. Nabrali někteří hráči po pauze kila navíc?

Myslím si, že v tomto nemáme problém. Kdo chtěl, ten se udržoval individuálně. A starší hráči si alespoň dostatečně odpočinuli…

Jaké změny v kádru plánujete?

Změny jsou u nás minimální. Máme to dlouhodobě založené na vlastních hráčích a moc to netočíme. Hlavní změnou je zimní příchod trenéra Martina Nikoléna, se kterým jsme se dohodli, že nám podle možností pomůže i jako hráč do pole. Chtělo to změnu. Martin je mladý trenér a jeho tréninky jsou „nové“ a zajímavé. Kluky to baví a je to znát i na tréninkové účasti. Navíc se nás snaží připravovat i takticky, na což jsme nebyli úplně zvyklí. Zatím jsme s jeho prací velmi spokojeni.

Co víte o konkurenci?

Přiznám se, že to moc nesleduji. Uvidíme v zápasech. Spíš se soustředíme na sebe.

Jak se Vám dařilo v přátelské Hornolidečské lize?

Dohodli jsme se s týmy z okolí na zpestření zrušené jarní části a odehráli jakýsi miniturnaj. Postupně jsme hráli s Lidečkem, Valašskými Klobouky a s Francovou Lhotou. No a dařilo se nám! Všechny zápasy jsme vyhráli.

Jaké jsou další změny v zázemí klubu?

Máme v areálu nové toalety pro hráče i diváky. No a využili jsme dlouhé pauzy a ve spolupráci s obcí řešíme novou tribunu pro diváky.

PETR KOSEČEK, MARTIN BŘENEK