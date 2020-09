„Loňský 1. ročník se povedl na jedničku a můžeme hrdě říct, že letošní 2. ročník byl možná ještě lepší! Počasí vyšlo na jedničku, občerstvení jsme rozšířili o servis pana Peroutky (moc děkujeme), za rozhlasem stal po celou dobu pan Emil Konrád,“ pochvaluje si sekretář Podlesí Tomáš Adámek.

„Děti resp. jednotlivé týmy si zahrály systémem každý s každým. Celkovým vítězem se stal opět celek z Valašského Meziříčí, za což klukům gratulujeme. Co je ale to hlavní - na umístění se ani tak moc nehledělo, hlavní byla radost dětí ze hry, ze vstřelených branek. A to je pro nás to klíčové,“ pokračuje Adámek.

Na závěr pak předali ceny také zástupci města Valašského Meziříčí a to starosta pan Stržínek a místostarostka paní Odstrčilová.

„Všem dětem, týmům, fanouškům, dobrovolníkům, sponzorům moc a moc děkujeme a už nyní se těšíme na další ročník,“ dodává za pořadatelské Podlesí Tomáš Adámek.