A nevedl si vůbec špatně, dokonce na podzim vstřelil jeden gól. „Ve své kariéře jsem jich už několik dal, ale všechny byly celkem normální. Rád uniknu obráncům a zakončuji v rychlosti,“ skromně poznamenal skromně Malík, jenž by ani v případě jarního startu začátek jara nestihl.

„Minimálně ještě další dva až tři měsíce budu pracovně pobývá v Nizozemí. Zde navíc aktuálně zažívám vyhlášený lockdown v boji s epidemií koronaviru,“ mrzí mladého fotbalistu.

Jako brankář rád předvedete efektní zákrok?

Na robinzonády si nepotrpím, ale když chytím těžkou střelu, tak mě to samozřejmě potěší.

Co hra nohou i z pozice brankáře?

Jsem pravák. Tréninky odmalička jsme měli takové, že i když jsem byl brankář, tak polovinu tréninkové jednotky jsme pracovali nohama s míčem. Hodilo se to.

Vybíráte si čísla jako hráč a brankář?

Ani na jedno si nepotrpím. Jako gólman máme dva dresy na výběr a do pole si vezmu to, co na mne zbude.

Jaké kopačky vám nejlépe sednou?

Hraji a chytám v Adidasech.

A co oblíbený a neoblíbený soupeř?

Dobře se mi chytá derby proti Stříteži. Na podzim jsme tam vyhráli 4:1, takže paráda. Nedaří se nám proti Lhotě u Vsetína. Na podzim jsme tam padli 0:1 brankou z 88. minuty. To člověka opravdu naštve…

Máte nějaký vzor? Komu fandíte?

Kousek je Baník Ostrava, takže to je srdcovka. Líbil se mi Petr Čech. Ze zahraničních gólmanů pak mezi tyčemi i Iker Casillas a fandím Realu Madrid.

(mb, něm)