,,Povedl se nám začátek utkání. V 7. minutě jsme po dvou trefách kanonýrky Psotkové vedli 2:0. Také ve zbytku prvního poločasu jsme byli lepší. Dařila se nám kombinace, byli jsme důrazní v osobních soubojích, dařil se nám rychlý přechod do útoku. Po změně stran jsme v 50. minutě přidali třetí gól. Potom ale hráčky polevily v nasazení a dovolily Březůvkám korigovat skóre,“ prozradil vedoucí uherskobrodského celku Jan Gazdík.

,,V duelu jsme postrádali několik hráček ze základní sestavy. I bez nich jsme však chtěli na půdě silného Uherského Brodu uhrát co nejlepší výsledek. Nezachytili jsme ovšem nástup do obou poločasů. Hráčky se dlouho dostávaly do zápasového tempa. S přibývajícími minutami jsme si však vytvářeli šance. Zhruba od pětašedesáté minuty jsme domácí téměř nepustili na naši polovinu hřiště. Kontaktní gól na 3:2 jsme ale vstřelili až ve dvaadevadesáté minutě a potom už nám na vyrovnání nezbyl čas. Vzhledem k průběhu střetnutí jsme v něm mohli uhrát alespoň remízu,“ mrzela porážka na Slovácku vedoucího družstva Březůvek Luboše Vodehnala.

Branky: Psotková 2, Večeřová – Ondrašíková 2.

Uherský Brod: Karolová – Baná, Kateřina Fojtíková, Smělíková, Šotová, Juráková, Adamíková, Večeřová, Dufková, Slováčková, Psotková. Na střídání: Mahdalová, Romana Fojtíková, Chovancová, Gáňová, Gorčíková.

Březůvky: Malotová – Vaculíková, Šárová, Urbánková, Ondrašíková, Vodehnalová, Divoková, Lukášová, Mikuláštiková, Chudárková, Juřenčáková. Na střídání: Marková, Monika Zábojníková.

PROTIVANOV – HOLEŠOVSKÉ HOLKY 1:2 (1:2)

,,Z různých důvodů nám chyběly opory Šiblová, Rýdlová a Křenková. Proto dostaly příležitost mladé náhradnice, které nezklamaly. V zápase hraném ve vypjaté atmosféře to byl boj o každý metr hrací plochy. Naše hráčky se však s tvrdostí domácích i nepřesnými výroky rozhodčích dokázaly vypořádat,“ chválil svoje družstvo trenér Holešova Slavomír Bednář mladší.

Branky Holešova: Slezáčková, Adriana Ševčíková.

Holešovské holky: Kuchařová – Stavjaníková, Slezáčková, Pospíšilíková, Sklenaříková, Hradilová, Tiefenbachová, Adriana Ševčíková, Vašíčková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Střídaly: Bonková, Škrabalová, Skácelová, Slezáková, Setínská.

PROSTĚJOV – BEZMĚROV 1:1 (1:0)

,,Domácí byli po celý průběh zápasu mírně lepším týmem. My jsme utkání zvládli takticky. Zahustili jsme střed hřiště a přechod prostějovského družstva do útoku jsme eliminovali bojovností.

Prostějovu také dělaly problémy naše dlouhé nakopávané míče. Se ziskem remízy jsme spokojení,“ potěšil výsledek bezměrovského vůdce lavičky Martina Kratochvíla.

Branka Bezměrova: Dočkalová.

Bezměrov: Lipková – Hana Baštincová, Houšková, Lucie Pitnerová, Červíková, Novotná, Dočkalová, Trávníčková, Hájková, Konečná, Šišková. Na střídání: Bílková, Pechová.

VLKOŠ – TEČOVICE 15:0 (5:0)

,,V utkání jsme se do osmatřicáté minuty držely. To jsme prohrávaly pouze tříbrankovým rozdílem. Ve zbytku střetnutí už nás Vlkoš výrazně přehrával. Na hřišti bylo poznat, že Jihomoravanky mají zkušenější družstvo. Po přestávce nám navíc výrazně docházely síly,“ uznala kapitánka Tečovic Eva Osohová.

Tečovice: Malíková – Havrylyková, Osohová, Zatloukalová, Sabáková, Králíková, Lidincová, Fusková, Zvonková, Kotlabová, Šidlíková. Na střídání: Barešová, Černá, Turoňová, Hrbáčková, Mičová, Přílučíková.

PROGRAM 3. PODZIMNÍHO KOLA:

Sobota 17. září:

Tečovice – Prostějov (15), Březůvky – Vlkoš (15.30), Bezměrov – Olomouc B (15.30).

Neděle 18. září:

Holešovské holky – Uherský Brod (10.15).