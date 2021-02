Jako roli hrál ve Vašich fotbalových začátcích váš starší bratr Honza, známý rozhodčí a střelec?

Jako mladší bratr jsem se ve Valašské Polance na něho chodil dívat a pak začal také hrát. My jsme tři bratři, fotbal hrávalo i moje dvojče Pavel a všechny nás k fotbalu přivedl náš otec, také bývalý výborný fotbalista. Brácha Pavel už fotbal nehraje, protože žije v Bratislavě.

V jakém fotbalovém období jste byl součástí FC Vsetín?

Hrával jsem tam za žáky pod trenérem Fujeríkem, otce Lukáše, bývalého ligového hráče a nyní trenéra mládeže Slovácka.

Váš fotbalový život napsal i krátkou kapitolu ve Valašských Příkazech.

Manažer Pepa Baloušek mě tam na jednu sezonu zlanařil do 1. A třídy pod trenéra Chovance.

Valaškou Polanku zdobila vždy výborná mládež. Dosáhla vaše generace nějakého úspěchu?

My jsme měli velmi dobrý ročník 1984. Vyhráli jsme na konci věkové kategorie okresní přebor dorostu a postoupili do kraje třeba s Řezníčkem nebo bratry Trčkovými.

Procházel jsem také vzestupem mužského týmu Valašské Polanky.

My jak jsme přišli z dorostu, tak jsme neměli zkušenosti a spadlo se do okresního přeboru. Prožil jsem tam pak onen vzestup, zažil trenéry Vaculíka, Žáka, Hajdu, Trlicu a naposledy Kučerňáka.

Máte 36 let. Vydržíte minimálně do čtyřicítky?

Pokud to zdraví dovolí, tak jo. Fotbal mám rád a rád si jdu o víkendu zahrát. Uvidíme, jak to bude na jaře. Nejsem moc optimista, jestli se něco odehraje. V našem případě nic nehrotíme a budeme trénovat, až to bude možné.

