Kdy jste začínal s fotbalem v Zašové?

Bylo to v šesti letech a základy mi dali trenéři Miroslav Vrabec a Aleš Farmačka. V mladších žácích mne pak vedl Zdeněk Sladovník.

Jak jste se dostal do mládežnických týmů Valašského Meziříčí?

Na jednom turnaji se potkal můj taťka se svým kamarádem, trenérem Vladimírem Kostkou. Byl jsem si do Hrachovce zahrát přátelské utkání ještě za mladší kluky, co vedl trenér Furmánek a nakonec ve Valmezu začal po trenérem Vašátem.

Věnujete se atletice. Jak jste se dostal k tomuto sportu?

Bavily mě školní závody. Běhal jsem dlouhé tratě a pak jsme si řekli s bratrem současného hráče divizního Valmezu Ondřeje Kadly, Jirkou, že se přihlásíme do atletického oddílu. Atletice se věnuji asi pět let. Běhal jsem 800 metrů a mám medaili z mistrovství republiky. Poslední rok se věnuji běhu na 400 m přes překážky, Mám čtvrté místo na juniorském mistrovství republiky a třetí místo na republikovém šampionátu do 22 let. Trénuji pod Kadlovými ve Valmezu a hostuji také ve Zlíně.

Je rozdíl vyběhnout na atletický ovál a na fotbalové hřiště?

Ve fotbale je mi hodně ku prospěchu rychlost a fyzická zdatnost. Hodně z toho těžím. Nyní mě trenér Urban posouval z postu záložníka do útoku, abych využil svoji rychlost.

Zašová prožívala dobrý podzim. Druhá koronavirová pauza vás zastavila.

Hráli jsme dobře. Cítili jsme formu a už se bohužel nehraje. Věřím, že po pauze na to navážeme a pozvedneme Zašovou směrem k nejvyšším místům v tabulce.

Zašová prochází obměnou. Vrací se i další mladší odchovanci.

Kromě mne jsou tady z Valmezu Viktor Bumbala, Aleš Farmačka nebo David Palacký a v zimě se chystá také Lukáš Vrabec.

Jaké máte sportovní cíle?

Ty budou závislé na tom, zda se dostanu na vysokou školu a obdržím stipendium. Letos končím střední školu a chtěl bych studovat medicínu, nejlépe v zahraničí. Trenér Urban je ke mně vstřícný, co se týká tréninkové docházky, proto chci stále kombinovat atletiku a fotbal.