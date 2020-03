„Nyní opravdu nikdo neví,co a jak bude dál. Musíme být všichni trpěliví,“ nabádá šéf Sportovně-technické komise Zlínského krajského fotbalového svazu Stanislav Travenec.

Třetí liga má za sebou první jarní kolo, divize, krajské a okresní soutěže měly odstartovat příští víkend. Tvrdá realita? Stadiony ale zůstanou prázdné.

Už ve středu večer, kdy ještě opatření ze strany vlády nebyla tak striktní, se rozhodlo o zrušení zápasů třetí ligy a divize do prvního dubnového víkendu. Vláda o pár hodin později prodloužila odklad minimálně o týden.

„V podstatě jsme s předstihem rozhodli to, co ve čtvrtek následovalo ze strany státu,“ konstatoval předseda Řídící komise pro Moravu Pavel Nezval.

Podle něj by už za předešlého stavu byly soutěže neregulérní.

„Některá sportoviště totiž spadají například pod města a týmy by z rozhodnutí konšelů na nich nemohly hrát, naopak kluby mající stadion ve svém vlastnictví se mohou rozhodnout samy. Soutěže by tak byly neregulérní. V současné době nám nezbývá nic jiného, než čekat, co nastane po těch třiceti dnech,“ řekl šéf moravských soutěží.

Scénářů, co bude dál, je zatím několik. Tím nejoptimističtějším je zahájení soutěží 11. dubna, což by ještě bylo pro odehrání kompletní jarní části časově schůdné. Byť pro osmnáctičlennou MSFL hraniční. Všechny soutěže by pochopitelně musely mít vložená kola i v pracovním týdnu. Variantou je také prodloužení termínové listiny až o měsíc. Místo v polovině června by se končilo až v červenci.

„Tohle všechno je samozřejmě zatím ve fázi úvah,“ upozornil Nezval.

Podle šéfa STK Zlínského KFS však hraničním termínem začátku pro relativně standardní průběh druhé poloviny sezony je právě polovina dubna.

„K dispozici máme dva páteční květnové sváteční termíny, umím si představit i prodloužení sezony o týden, maximálně čtrnáct dnů. Snad by ještě šlo vložit jedno kolo v pracovním týdnu. Více ale ne,“ divá se do fotbalového kalendáře Travenec.

A co by se dělo v případě celorepublikových omezení trvajících dva měsíce? „To bychom již jarní část odehrát nezvládli,“ přiznává předseda STK.

„Jak bychom ale tuto varinatu dále řešili vůbec netuším,“ nerad se pouští do spekulací Travenec

Černým scénářem je pak zrušení aktuálního ročníku. „I zde jsou varianty. Buďto by byly soutěže anulovány, jako kdyby vůbec nezačaly, případně by se vycházelo z aktuálního stavu, který by byl konečný. Samozřejmě bude také záležet na první a druhé lize,“ řekl Nezval.

Z ekonomického hlediska je pochopitelně nejvíce hleděno na MSFL, která je vstupní branou do profesionálních soutěží, někteří hráči mají smlouvy a týmy trénují několikrát týdně. S ohledem na zákaz vstupu na sportoviště se zatím nedá říct, zda se mužstva rozmělněná například na dvě části, budou, nebo nebudou moci připravovat kolektivně. Přípravné zápasy jsou s ohledem na současná opatření spíše utopií.

„Tohle všechno budeme řešit v následujících dnech tak, abychom se řídili a neporušovali nařízení vlády. Tento víkend mají hráči volno, pak je otázkou, jakým způsobem budeme trénovat. Předběžně ale počítám s tím, že kluci dostanou plán individuální přípravy,“ řekl trenér Nového Města Richard Zeman.

Podobně mluvil i kouč Velkého Meziříčí Libor Smejkal. „Situace se mění, je otázkou, co bude za dva tři dny. Samozřejmě by bylo špatně, kdyby hráči nedělali měsíc vůbec nic,“ vyjádřil se.