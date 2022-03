Největší úbytek je znát v nejpopulárnějším sportovním odvětví nejen u nás – ve fotbale. „Už před covidem byl úbytek fotbalistů znát především v dorostenecké kategorii. Zde nám za poslední desítky let „zmizelo“ nejvíce hráčů, přičemž nepomohla ani úprava v podobě zápasů na půlce hřiště se sedmi hráči v poli. Před dvěma roky jsme okresní soutěž dorostu zrušili, pár zbylých týmů z naší oblasti se přidalo ke Zlínsku,“ smutně konstatoval předseda OFS Kroměříž Libor Kopčil.

Současný neutěšený stav řeší také vedení krajské kopané. „Informace o zpohodlnění, menší účasti na trénincích máme a uvidíme, jak se změní počty týmů v soutěžích v příštím ročníku. Nyní se i pod hrozbou finančních postihů nic zásadního neděje, zatím se odhlásil jeden tým I. B třídy z Hulína. Více napoví letní čas a přestávka před novou sezonou. Pohodlnost a jiné starosti jsou celospolečenským problémem,“ vnímá šéf Zlínského Krajského fotbalového svazu František Hubáček.

Jednou z cest zlepšení čísel fotbalové základy v regionu jsou paradoxně ukrajinští běženci, mezi kterými je velká část právě dětí a mládeže. „Pokud bude z jejich strany zájem, jsme připravení je začlenit do našich soutěží. Potřebné legislativní věci řešíme s vedením FAČR, přičemž to není to ale problém jen našeho hnutí, ale celé Evropy,“ upozorňuje šéf kopané v kraji a již nyní, na prahu startu odvetné části, má dílčí řešení.

„Děti z Ukrajiny do deseti let se mohou zapojit do tréninkových a zápasových akcí bez problémů, u mládeže do 17 let se podniká vše, aby se jejich registrace co nejvíce zjednodušila. Zde se totiž už jedná o registraci v rámci mezinárodních pravidel,“ upozorňuje Hubáček s tím, že velký příliv do seniorských kategorií neočekává. „Většina ukrajinských mužů zůstala doma, je ve válce. Ale i zde jsme připraveni pomoci,“ slíbil.

Zlínský klub Beranů zacílil pomoc válkou zmítané Ukrajině na mladé hokejisty a rodinné příslušníky. Aktuálně se na ledě Beranů pravidelně připravují na tři desítky dětí ze dvou ukrajinských klubů – HC Salyut a HC Bears Zaporizhia.

„Chuť a odhodlání mají kluci a také holky velkou, překonali jsme i jazykovou bariéru. Já osobně se domlouval česko-rusko-anglicky,“ směje se zlínský hokejista Antonín Honejsek, jenž se v roli trenéra každodenně podílí na tréninkových jednotkách mladých Ukrajinců. „Už tři roky bohužel končím začátkem března, jsem rád, že jsem na ledě alespoň s dětmi a mohu si vyzkoušet novou hokejovou profesi,“ směje se zlínský útočník, který na ledě zaznamenal hned několik talentovaných mladých hráčů.

„Nyní je hlavní pomoci ukrajinským běžencům a především dětem k aklimatizaci. Protože k této otázce mám bližší vztah, rád přidám ruku k dílu,“ dodal Antonín Honejsek.