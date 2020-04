Fojtík byl také členem kádru Nedašova, který se vyšplhal z okresního přeboru až do přeboru krajského. „Je to tam zásluha trenéra Ladislava Fojtíka a sehraného týmu. I letos si v krajském přeboru jako nováček nevedli vůbec špatně," chválí své bývalé spoluhráče Alois Fojtík.

Při tématu Nedašov nemohla nepadnout otázka na tamní bouřlivé prostředí, na které si mnohé valašské týmy po návratu stěžují.

„Z pohledu domácího hráče musím, říct, že tato věc má dvojí pohled. Fanoušci tam chodí na fotbal ve velkém počtu a na derby jich třeba přijde i na osm stovek. Umí domácí tým hodně podpořit. Vytvářejí také logicky tlak na rozhodčí a hostující tým. V podpoře domácích jsou výborní. Někdy to je tak, že špatný výkon rozhodčích nebo chování soupeře je vyprovokuje k nevhodnému chování a povzbuzování. Je ale pravdou, že byly doby, kdy rozhodčí při domácích zápasech Nedašovu nepřáli. Celkově je jasné, že je tam bouřlivé fotbalové prostředí," říká na téma fandění a fotbalového prostředí v Nedašově jeho bývalý hráč Alois Fojtík.

Gólový útočník se na Valašsku mihl ve dvou klubech.

„Byl jsem půl roku na Vsetíně pod trenérem Matějíčkem. Byl to nejlepší úsek mé dosavadní kariéry. Dařilo se nám, hráli jsme nahoře, byla tam skvělá parta a klub organizačně perfektně fungoval. Pak jsem byl ještě ve Valašských Příkazech, kde mne zlanařili pánové Janošík a Miklas. V obou klubech jsem nemohl být déle, i když bych chtěl, protože pracuji jako živnostník. Jezdím po celé republice a moc to nešlo skloubit časově s fotbalem," vzpomíná na vydařená valašská angažmá rozený střelec.

A tak nakonec skončil Alois Fojtík v rezervě Slavičína.

„První B třída mi časově vyhovuje. Jsem tam druhou sezonu a angažmá ni naprosto vyhovuje. Ve 29 letech se snažím také mladým klukům předávat nějaké ty zkušenosti. Loni se nám dařilo více než letošní nedokončenou sezonu, ale je to tím, že přicházejí stále noví a noví mladí hráči a letos jsme museli hodně kluků také posílat do prvního divizního týmu, protože ten měl velkou marodku. Škoda letošní nedohrané sezony, ale anulace je správné rozhodnutí," hodnotí Fojtík své působení ve Slavičíně B.

A jak se hraje zkušenému fotbalistovi ve valašské skupině 1. B třídy?

„Pamatuji si, že jsem dvakrát hrál v Choryni. Bylo tam docela horké prostředí. Nebylo to tak jak v Nedašově, ale domácí fanoušci své hráče vyhecovali, k tomu se přidali nepřesní rozhodčí a bylo to docela dramatické a emočně vypjaté. Co se týká kvality, tak čelo tabulky je vyrovnané. I my z jejího středu jsme neměli na první místa velkou ztrátu. Nehrál jsem doma třeba proti vedoucí Francově Lhotě, ale prohráli jsme a slyšel jsem, že dvojice jejich ofenzivních střelců Chmela, Filák hrála fakt velmi dobře. Jinak hodně slabé na druhou stranu se mi zdálo třeba Hovězí, které jsme jasně přehráli," hodnotí soutěž Alois Fojtík, kterému působení v rezervě Slavičína maximálně vyhovuje a měl by její dres oblékat i v sezoně nadcházející. (něm)