Jak jste se dostal k fotbalu?

Ke kopané mě přivedl v Brankách otec. Nehrál jsem tam žádnou soutěž a po roce šel do Poličné. Od šesti do 15 let jsem byl tam. Trénoval mě trenér Dubec, otec dvou slavných sester, dnes reprezentantek., Já jsem s nimi v žácích hrával v jednom týmu. Pak trenér Dubec skončil a já jsem odešel. Začalo střídání klubů po krátkém čase.

Povídejte…

Odešel jsem do Valašského Meziříčí, ale tam mi to nesedlo. Po půl roce jsem šel do dorostu Poličné, kde trénoval pan trenér Vondráček. Tam se dorost poté rozpadl a byl jsem půl sezony v Brankách, než jsem se dostal do dorostu Kelče, kde jsem šel za mým bývalým spolužákem a hráčem Kelče Danielem Mikulenkou. Rok jsem hrál v dorostu a pak si mě trenér Šulák vytáhl do mužů. Do dorostu jsem se vracel na zápasy jen sporadicky.

Trenér Šulák z Vás udělal útočníka.

Hrával jsem od šesti do sedmnácti let stopera. V jednom přípravném utkání si mě trenér Šulák vytáhl do útoku a už jsem tam zůstal.

Nyní přestupujete z Branek do Kelče.

Ano. Jsem tady spokojený. Hraji dobrou soutěž, která má kvalitu a fotbalově mě to baví.

Jaká změna se udála po nástupu trenéra Vinklára?

Trenér Vinklár je více ponořený do fotbalu. Více se trénuje, hodně se soustředí na komunikaci s mladými hráči a celkově s týmem.

Jak se Vám osobně dařilo herně na podzim?

Loni se sezona bohužel nedohrála, dal jsem čtyři branky. Letos jsem v základu nezačal, ale postupně jsem se tam dostal a mám dosud čtyři branky. Tak to snad překonám. (něm, mb)