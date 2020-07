Rezerva Valašského Meziříčí má opět postupové ambice

Ani koronavir nic na jejich odhodlání nevzal. Rezerva fotbalového Valašského Meziříčí dál sní postupový sen. „„Chtěli jsme v jarní části zabrat, soutěž vyhrát a dostat se do krajského přeboru. To by byla pro naše mladé kluky ideální soutěž,“ míní trenér rezervy René Fröhlich. „V dorostu nám v létě končí hned osm hráčů ročníku 2001, kteří mají velký potenciál,“ dodává kouč.

Valašské Meziříčí B | Foto: René Fröhlich

Jeho celek nasbíral v podzimní části I. A třídy skupiny A 28 bodů (25:16) a na vedoucí Valašskou Polanku měl ztrátu pouhých tří bodíků. „Je to škoda, do odvet jsme si věřili,“ posteskl si nad předčasným koncem Fröhlich. Základ mužstva tvoří brankáři Pobořil a Petrnek, dále Černý, Kundrát, Švajda, Zachrla, Horáček, Gajdoš či Macura. „To jsou ti kmenoví, kteří chodí pravidelně a makají. Kolem nich se točili další kluci, kteří společně tvoří dobrou partu. Nikdo není uražený, že občas dostanou přednost kluci z áčka,“ pochvaluje si Fröhlich. „Samozřejmě, od ostatních celků máme dosti široký kádr a v případě nutnosti si můžeme vypomoci i dorostenci," mne si ruce trenér rezervy. Šancí dost, branka žádná. Vsetín remizoval s Valašským Meziříčím Přečíst článek › Navíc do týmu přijde v létě několik mladíků. „Do kádru postupně zapracujeme několik končících dorostenců - Žemlu, Kristýna, Zahradníčka, Kelárka, Němce a Kolečka, kteří se tak poperou o místo v základní sestavě. Navíc můj syn se připravuje jako třetí brankář v prvního týmu a dá se očekávat, že nám bude na podzim k dispozici,“ nastínil situaci u týmu trenér Fröhlich. Trénovat jeho výběr začal již v květnu a první přípravné utkání odehráli v kombinované sestavě v polovině května proti Veřovicím. „S chutí jsme si zastříleli a zvítězili 6:3. Utkání jsme rozhodli z dobře vyřešených brejkových situací," hodnotí první přípravný duel trenér B týmu. Odvetné utkání se hrálo o týden později (2:2). „Tentokrát jsme měli problém na brankářském postu a sestavu proti úvodnímu utkání byla hodně odlišná. V závěru duelu náš výkon oživili mladíci Vrabec s Halaštou," dodal trenér. Ve Valašských Příkazech pomohl k výhře i mladičký brankář Vrba. „Ve velmi kvalitním duelu jsme nakonec vyhráli těsným výsledkem 2:1. V brance nás podržel mladíček Vrba, který nám byl zapůjčen z Kateřinic a v nadcházející sezoně by měl chytat v naší U18,“ prozradil Fröhlich. Měli jsme z okresního přeboru strach. Jdeme do III. třídy, říká Michal Pastorek Přečíst článek › „Od července budeme trénovat dvakrát týdně, 7. července nás prověří Ratiboř. O čtrnáct dnů později se zahrajeme odvetu proti Valašským Příkazům. Dalším soupeřem bude na začátku srpna Mořkov a na generálku před nadcházející sezonou soupeře ještě hledáme,“ dodal trenér rezervy. Rezerva má nejvyšší ambice. „Pokud by se nám i nyní naskytla možnost postupu z druhého místa, určitě bychom se této variantě nebránili. Věřím, že i ve vyšší soutěži jsme schopni hrát důstojnou roli," pronesl závěrem odhodlaný meziříčský lodivod. Petr Koseček, Martin Břenek

