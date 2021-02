„Začali jsme později, protože nevíme, co bude. Kluci sami běhají a posílají mi výsledky. Je tam ale nyní snížená motivace právě v té nejistotě. Od začátku února jsme ale začali v organizovanějším rytmu dle možností - měřenými běžeckými úseky a posilováním venku. V plánu je zatím jedno přípravné utkání proti Tiché," přiznává 40letý kouč.

Prostřední Bečva bude i nadále spoléhat na kvalitní a vyrovnanou brankářskou dvojicí Einšpígl - Jurajda. Pokračuje také zkušený veterán z Rožnova Balejík a z Kelčce na hostování Hlavica.

„Budeme opět usilovat o Vašuta z Horní Bečvy, ten se na podzim osvědčil. Mám radost, že se do dobré kondice dostává Kalod a Obdržálek ještě bude půlroku hrát za nás a nepůjde do vyšší soutěže,“ přiznává Šulák, jenž by stávající kádr také doplnil.

"Chceme se vrátit k jednání s Macurou, který je hráčem Horní Bečvy a hrál za rezervu Valašského Meziříčí. Měli jsme o něho zájem už v létě. Moc bychom chtěli i jednoho výborného střelce I. A třídy,“ netají se kouč a dodává.

„Díváme se ve stejné soutěži také na hráče širších kádrů, kteří by u nás o soutěž níže měli větší herní vytížení. V okresním přeboru jsme si vyhlédli jednoho šikovného krajního záložníka,“ upřesnil.

Cílem vedení klubu a týmu je rozšířit kádr.

„Tak, abychom nemuseli měnit často základní sestavu už s ohledem na pendlery. I u nich doufáme, že budou mít více času. Novák dělá dálkové pochody, jak jsem již uvedl, tak Kalod se dostává do potřebné kondice a počítáme také se Stavinohou. Jakmile budeme mít na tréninku dvanáct hráčů, věřím, že se kluci pak poctivou prací posunou tabulkou nahoru," přeje si trenér fotbalistů Prostřední Bečvy Daniel Šulák.

(něm, mb)