Radime, jak dlouho hrajete futsal v Benfice?

Asi od začátku. Vím, že hrajeme pořád okresní soutěže, ale byli jsme i o soutěž níže. my se tím hlavně bavíme.

Letos platí, když se Benfika sejde, může konkurovat špičce.

Máme rozdílového hráče. Když dojde Richard Kalod, jasně jde vidět, kdo hrál ligu a "není jedním z nás", co se týká výkonu a kvalit. Hodně jde cítit také přítomnost Radka Chumchala.

Na druhou stranu, když je vás málo, tak i přichází skreč zápasu.

Letos se to naštěstí stalo jen jednou. Když se sejdeme, je Benfika zábava. Bývalo v minulosti i to, že nás pravidelně chodilo jenom pět až šest a to bylo špatné.

K lepšímu stavu přispívají i posily z bývalého HC Rožnov.

Za všechny bych jmenoval Rosťu Balejíka. To je nezmar. Pro nás je to velká pomoc.

Máte ve velkém pauzu už půl roku pauzu, kdy jsi naposledy střílel branky za Střítež. Objevíš se někde na jaře?

Možná se již na hřišti neobjevím do konce života (smích). Mám priority jinde. Chtěl jsem se chodit dívat na mladší hráče, ale oni nejsou. Na jaře se natrvalo nikde neobjevím. Sehraji jedno utkání na konci sezony kvůli kamarádovi. Co bude dále, nevím. Třeba dcera odroste a objevím se na stará kolena v rezervě Rožnova.