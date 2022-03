„Na sezonu jsme připravení, začátkem března jsme se konečně opět fyzicky setkali všichni členové výkonného výboru. Bohužel novým nečitelným elementem je válka na Ukrajině. Věřím, že nás zásadně nezasáhne,“ konstatoval Hubáček.

Jak náročný byl váš premiérový rok v čele krajské kopané?

Důležité je, že jsme na podzim s výjimkou jednoho utkání dospělých a asi deseti mládežnických vše odehráli a odložené duely stihneme před startem odvet dohrát. Na konci února už jsme si mysleli, že máme to nejhorší za sebou, nyní ale přišly nové obavy. Situace naštěstí není natolik akutní, aby se fotbalové soutěže na jaře nerozehrály. Jsme připravení.

Nemáte obavy z komplikací spojených s válkou?

Určitě může ovlivnit dění i u nás, nikdo netuší, jak moc a kam až vše zajde. Hodně napoví nejbližší týdny. Jsem však optimista, že to na fotbal v regionu nebude mít vliv.

Je fotbalový svaz připraven pomoci začlenit ukrajinské uprchlíky?

Vše se aktuálně řeší, komunikujeme s vedením FAČR. Není to ale problém jen našeho hnutí, ale celé Evropy. Děti z Ukrajiny do deseti let se mohou zapojit do tréninkových a zápasových akcí bez problémů, u mládeže do 17 let se podniká vše, aby se jejich registrace co nejvíce zjednodušila. Zde se totiž už jedná o registraci v rámci mezinárodních pravidel.

A co mužská kategorie?

Většina ukrajinských mužů zůstala doma, je ve válce, ale i zde jsme připraveni pomoci.

Při pohledu zpět, co se vám za uplynulý rok v čele KFS povedlo?

Především jsem rád, že se soutěže dohrály a udržely pohromadě, nikdo se před jarní částí neodhlásil. Jsme rád, že oddíly mají zájem hrát fotbal, hlavně mládež. Jsem rád, že i celý výkonný výbor má chuť a kvalitně pracuje, je velmi dobře poskládaný. Daří se nám udržet finanční stabilitu, jsme bez dluhů.

Za chvíli snad už bez opatření startuje jaro. Oddechl jste si?

Možná to bude znít kacířsky, ale poslední vojenská událost téměř vymazala covid, skoro nikdo se o něm nebaví… Určitě tomu pomohlo očkování a méně nebezpečné mutace viru. Snad se už nebude opakovat jaro z minulého roku.

Na jaké novinky se mohou hráči a fanoušci na jaře těšit?

Nic zvláštního nechystáme. Jen v rámci republiky jsme se domluvili na povinné účasti v Regions Cupu, tedy klání krajských výběrů složených z hráčů divize a krajského přeboru. První zápas nás čeká 11. května v Holešově, kde vyzveme výběr Moravskoslezského kraje. Už začínáme skládat tým jak funkcionářský, tak hráčský.

Jak se osvědčilo zrušení penaltového rozstřelu v případě nerozhodného výsledku?

Toto rozhodnutí má pomoci především sudím, kteří při jejich nedostatku musí absolvovat více zápasů a má jim dát klid a usnadnit cestování. Fanouškům se tato penaltová nadstavba líbila, časem i tuto změnu důkladně vyhodnotíme.

V klubech aktuálně řeší menší zájem o trénování, sportování. Zaznamenali jste to?

Informace o zpohodlnění, menší účasti na trénincích máme a uvidíme, jak se změní počty týmů v soutěžích v příštím ročníku. Nyní se i pod hrozbou finančních postihů nic zásadního neděje, ale uvidíme v létě. Pohodlnost a i jiné starosti jsou celospolečenským problémem.

Řadu fanoušků i sudích zaskočila podzimní agrese vůči rozhodčím. Co na to říkáte?

Čekal jsem, že si hráči budou možnosti opět sportovat více užívat. Lidé byli zavření, asi se uvolnilo vnitřní napětí po covidu. Některým jedincům stačí málo, aby se neovládli. Pořád fotbal děláme pro radost, párek a pivo. Věřím, že se situace zklidní. Vše se odvíjí od kvality života ve společnosti, kdy se toto napětí pak přenáší i na hřiště.

Stále chybí rozhodčí. Jak tento problém řešíte?

Aktuálně nám chybí na tři desítky arbitrů. Protože v tom nejsme sami, rozjela se nová velká celorepubliková kampaň. Všichni víme, že když nebude dostatek sudích, bude trpět fotbal. Aktuálně tento problém řešíme s kluby jejich proškolenými rozhodčími laiky. Bez nich bychom se nepohnuli.

Valná hromada Zlínského KFS se uskuteční ve středu 30. března. Co se dá očekávat?

Jde spíše o naplnění povinnosti, kde se bude především hodnotit práce za uplynulý rok. Měli jsme přislíbenu účast předsedy a generálního sekretáře svazu, ale budou pracovně mimo republiku, v Kataru. Nakonec se na nás přijede podívat první místopředseda za Moravu Jiří Šidliák.

Český fotbal stále zmítá kauza Berbr. Jak ji vnímáte? Myslíte, že se český fotbal někdy opravdu očistí?

Bude to běh na hrozně dlouhou trať. Na Moravě situace nebyla až tak hrozná, což potvrdilo minimum změn ve vedeních svazů. V Čechách je situace jiná, napjatá, pořád se tam dohadují bývalí funkcionáři s novými. Předsedovi Fouskovi jsem říkal, že bude trvat minimálně celé jeho čtyřleté období, než se vše dostane do normálu. Vše je o lidech. Bude chvíli trvat, než se Berbrova chobotnice zbaví mnoha chapadel.

S odstupem roku, nemáte ambice se zapojit do nejvrchnějších pater kopané a pomoci jí?

Určitě ne! Chci se věnovat fotbalu tady na kraji, to byl můj cíl. Jsem coby předseda regionální komise v kontaktu s vedením svazu, a to mi vyhovuje.