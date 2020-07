Alois filák byl vynikající fotbalistou a trenérem. Pochází ze tří fotbalových bratrů a ve fotbalovém prostředí se mu neříkalo jinak než Šozda a díky svému bývalému spolupracovníkovi a současnému trenérovi Ratiboře Vítězslavu Sacherovi také Koky.

Na jeho bohatou fotbalovou a trenérskou kariéru jsme zavzpomínali s Františkem Trochtou, pro něhož je Alois Filák skvělým člověkem a kamarádem.

"Lojza vyrůstal a hrál za Francovu Lhotu. V současné době žije v Lidečku. Dovolím si však také tvrdit, že zapustil natrvalo své fotbalové kořeny u nás v Ajaxu Valašská Senice, kam přišel v roce 2002 z Francovy Lhoty a bezmála deset sezon u nás odváděl skvělé výkony na pozici před stopera. Dohrál u nás svoji bohatou fotbalovou kariéru. Byl nesmlouvavým obráncem, tvrdý, důrazný, ale vždy v rámci fair play. Uměl ránu rozdat i přijmout. K nám do Valašské Senice přišel s bratrem Ladislavem, Čížem nebo Bednářem a zanechal tady nesmazatelnou stopu. Po skončení aktivní kariéry působil u nás jako laický rozhodčí. Rozhodoval vždy utkání tak, že nikdy nešel přes mrtvoly a dokázal svým rozhodováním, že fotbalu opravdu rozumí.

Pamatuji si, že vždy se svým stoickým severským klidem uměl paralyzovat protestující fanoušky a uklidnit jejich emoce. Jezdil na naše zápasy i ven s rodinou a na tuto dobu v Ajaxu nejraději vzpomínal. Jednu dobu se nám říkalo Hornolidečské béčko, protože u nás kromě něho působili také hráči jako Filák, Liška, Plšci nebo Šenkeříci. Lojza kolem nich vytvořil opravdu kvalitní tým. U nás také trénoval, ale to pro něho bylo zklamáním, protože se mu nevedl a sestoupili jsme do IV. třídy. On nebyl spokojen s přístupem hráčů. Musím také dodat, že pracoval ve vedení Valašské Senice a vždy třeba po práci dobrovolně šel předělávat naše kabiny, sociální zařízení a odváděl v našem areálu nevyčíslitelnou práci. Přeji mu hodně zdraví do dalších let," říká v této gratulaci svému kamarádovi František Trochta z Valašské Senice.