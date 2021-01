„Nyní si online dodělávám trenérskou licenci C, k jehož zdárnému dokončení mi chybí jeden náhledový trénink. Chci pak ihned pokračovat ve studiu licence B,“ potvrdil 32letý fotbalový nadšenec, který podle všeho již pověsí svou hráčskou kariéru na hřebík.

Hlavním důvodem je zdraví.

„Můj křížový vaz visí na vlásku. Zkoušel jsem to a překvapivě to drželo. Nyní však, když přecházím do pozice prvního trenéra, tak budu připraven jen v případě nouze. Jak jsme se s Radkem Kapustou přesvědčili, role hrajícího trenéra není ideální,“ potvrdil Vaněk.

A jaké má v hlavě obrysy zimní přípravy?

„Dnes jsme si s hráči rozdali individuální plány na běhání, kdy mi kluci budou posílat jejich výsledky přes běžecké aplikace a já si zároveň budu evidovat jejich tréninkovou docházku. A budeme čekat na uvolnění, abychom mohli začít makat ve skupinkách a snad brzy i pohromadě. Pak doladíme zbytek přípravy na jaro,“ dodal trenér Poličné.

(mb, něm)