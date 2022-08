„Bylo to vcelku vyrovnané utkání, ani jeden z týmů si v prvním poločase nevytvořil vážnější příležitost. Vsetín vstoupil do druhé půle lépe, dvacet minut před koncem šel do vedení. Následně jsme měli nejlepší pasáž v celém zápase –⁠ získávali jsme odražené míče, vytvořili si velký tlak, dostávali se do šancí, Vránu (Jonáš Vrána - pozn. red.) vychytal Eliáš. Přeci jen se nám ale podařilo vyrovnat," oddechl si hlavní trenér hostů Pavel Hajný.

„Můžeme litovat nešťastné situace po rohovém kopu, chtěli jsme to odkopnout, nakonec jsme soupeři darovali gól. Takové situace se ale stávají, takový je prostě fotbal," ví dobře stratég Vsetína Roman Vojvodík.

Valašské Meziříčí srovnalo jedenáct minut před koncem druhého poločasu. Stejný čas zbýval do konce prodloužení, když hosté udeřili podruhé. „Proběhlo hodně střídání, kvalita šla dolů. Po centru z levé strany jsme pak nakonec šli do vedení, zapadlo to na zadní tyč," sledoval Hajný se svým týmem rozhodující okamžik zápasu.

„Škoda, že to nedošlo do penalt, pro diváky by to pak bylo ještě zajímavější. Bohužel jsme se po standardce z boku dopustili sérií zbytečných chyb," mrzelo Vojvodíka.

Předkolo Mol Cupu

FC Vsetín –⁠ TJ Sokol Valašské Meziříčí 1:2 po prodloužení (0:0)

Branky: 71. Nerukh - 79. Smilek, 109. Hrdlička.

Vsetín: Eliáš –⁠ Hretsaichuk, Matyáš (84. Durmon), Šulák, Vítek –⁠ Mydlář, Surovec, Hruška (62. Horák), Novák (76. Zbranek) –⁠ Stuchlík (117. Jančina), Nerukh.

Valašské Meziříčí: L. Pobořil –⁠ Vozák (98. Šimurda), Němec, Sovák (46. D. Veselý), Hrdlička –⁠ Macíček, Žilinský, Smilek (90. Kopecký), J. Vrána –⁠ Výmola (74. R. Veselý).