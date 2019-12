Václave, hrál jste velký fotbal někde jinde mimo Prlov?

Hrál jsem ve Valašských Příkazech a Lidečku. Z Lidečka jsem se vrátil do mateřského klubu.

Jak vypadá Vaše současná rozhodcovská kariéra?

Jelikož mám přítelkyni z Jeseníku, pískání v rámci krajských soutěží v přeboru a 1. A třídě jsem uplynulý podzim omezil. Neodpískal jsem třeba pět utkání za víkend, ale dejme tomu deset za celý půl rok. U pískání chci v krajských soutěžích zůstat.

Válíte zase za Prlov. Jaké je Vaše herní vytížení?

Loňskou sezonu jsem odehrál všechny zápasy. Nyní na podzim jsem snad chyběl dvakrát.

Jak hodnotíte 12. místo po podzimu v 1. B třídě?

Máme slabší tréninkovou účast a někteří hráči musí po fyzické stránce přidat. Pak půjdeme nahoru.

Býval jsem hrotovým střelce, kde je nyní Vaše pozice?

Již třetím rokem hraji stopera. Stáhl jsem se dozadu. Fotbal je nyní na druhé koleji.

Povídejte.

Chodím po horách. Zdolal jsem nejvyšší horu Evropy Mont Blanc i nejvyšší rakouskou horu Grossglockner. Mám v plánu v tom pokračovat. Lezení mne baví. Můj bratranec je mezinárodním horským vůdcem.

Kolikátým klubem je pro Vás ve futsale Fru Fru Vsetín?

Prvním a posledním. Před deseti roky jsem byl s Jardou Mynářem u založení klubu. Objížděli jsme turnaje. Dokázali jsme postoupit z okresního přeboru, pak také sestoupili. Začal jsem hrát s Jardou Hajdou a jsem druhým nejstarším členem. Chodím hrávat nepravidelně tak jednou za měsíc. Chci nyní do konce roku týmu pomoct, protože po novém roce budu mimo republiku.

Fru Fru myslí na návrat do okresního přeboru?

Je to tom, jak se sejdeme. Máme tady dobré kluky z Prlova, Halenkova a dalších klubů. Nesmíme hrát moc zápasů od 7:30. To já, když beru auto a svážím spoluhráče, musím vstávat 5:30 a to je náročné (smích).

Dal jste rezervě Komárovic čtyři branky. Jaká pozice Vám v hale sedí?

Tak víte, když si dobře zpracuji míč a obejdu jednoho hráče, tak se mi ještě podaří přesně zakončit (smích).