"OP mužů se odehraje ve 13 družstvech (Branky se do OP nepřihlásily) a v sezóně 2021/22 bude hrát OP 12 celků (tomu budou odpovídat i počty sestupujících v tomto ročníku).

Pokud obdrží oddíl z OP nabídku doplnit I. B třídu a přijme ji (což budeme vědět do konce tohoto týdne), bude mít OP mužů dvanáct účastníků již letos a odstartuje o týden později 23. srpna," říká ke startu a složení okresního přeboru sekretář OFS Vsetín Pavel Březík.

Čeká se na rozhodnutí, zda se do 1. A třídy, skupiny B přihlásí Viktoria Otrokovice B. Pokud tomu tak nebude, tak Francova Lhota postoupí do 1. A třídy a místo ní do 1. B třídy Jablůnka. Okresní přebor by již tak v nadcházející sezoně měl 12 účastníků. Tím by našim valašským týmům v 1. A třídě, skupině A ubyl nováček Těšnovice u Kroměříže, který tam zatím figuruje.

"III. a IV. třída se spojí a odehrají ve třech skupinách po sedmi účastnících. První dva celky z těchto tří skupin se ve finálové skupině střetnou o postup do OP (postoupí první dva týmy - přesný program utkání bude uveden v rozpisu soutěží). V diskuzi nepadla shoda na tom, zda v této soutěži umožnit tzv. opakované střídání - všech 21 klubů této soutěže bylo požádáno o oficiální vyjádření, zda opakované střídání chtějí nebo ne.

Dále se jedná o přesunech družstev mezi skupinami B a C z důvodu rovnoměrného výkonnostního rozdělení (bráno podle loňského ročníku) - bude vybrána jedna z variant," vysvětluje systém třech nových III. třídy Pavel Březík.