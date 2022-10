„V prvních minutách prvního poločasu jsme neproměnili dvě vyložené šance v krátkém sledu za sebou. Místo toho, abychom vedli 2:0, přišla chladná sprcha v podobě série chyb, vinou čehož šel soupeř do trháku. Dokumentovalo to i naše rozpoložení v týmu – hráli jsme, prali se, ale hodně chybovali. Kluci z Opavy byli nekompromisní a trestali nás," ohlédl se za úvodní půlí kouč mladšího dorostu Vsetína Tomáš Drábek.

„Ve druhém poločase se obrázek hry nezměnil, jen jsme se vyvarovali tolika chyb. Nemyslím si, že celkový výsledek odpovídá naší předvedené hře, ovšem stál proti nám tým velmi kvalitních hráčů, kteří šli za vítězstvím od samého začátku. My bohužel až ve druhém poločase. Kluci si nicméně zaslouží i přes prohru pochvalu, neboť nasazení a úsilí bylo viditelné a z tohoto pohledu dnes vyčníval Ondra," dodal Drábek.

Mladší dorost

SFK Opava - FC Vsetín 7:3 (5:0)

Branky Vsetína: 2x Konečný, 1xCabras.

Sestava Vsetína: Cabras, Dronek, Drábek, Filák, Filgas Patrik, Chromík, Jašek, Konečný, Kročil, Palát, Ptáček, Sedlák, Švagera, Zbranek, Zezula, Zicha.

Ještě s větší prohrou odjížděl z Opavy starší dorost. „Domácí předváděli 45 minut perfektní moderní fotbal kořeněný, dynamikou, rychlostí, nápadem a kvalitou na každém postu. My jsme se snažili ze všech sil, ale tato úroveň je zatím nad naše možnosti. Čtyři naše nevynucené ztráty míče byly již do 14. minuty potrestány třemi góly. Opavští další přidali po krásných standardkách a bylo vymalováno. Jsem rád, že kluci našli do druhé půle morální sílu že se hrál výrazně vyrovnanější part. Kdybychom si nešoupli dva čisté vlastence a byli produktivnější, mohl se výsledek citelně kosmeticky upravit. Potěšující byl výkon Mirka Miklaše, který ač je "šestka", byl na hřišti nejlepším hráčem druhé půle," zhodnotil duel trenér Valachů Roman Dobeš.

Starší dorost

SFC OPAVA - FC VSETÍN 9:2 (6:1)

Branky Vsetína: 15.vl., 70. Karlík

Sestava Vsetína: Ptáček, Filip, Šmarda (46. A. Švagera), Miklaeš, Satin, Leckéši, Durmon (60. Dobeš), Karlík, Dimaio, Řezníček, Kusák