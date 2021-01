„Po předčasném konci kariéry to beru jako výzvu. Chci makat s kluky a shodit dvacet kilo,“ směje se nový kouč druhého celku soutěže, který má ale oi zápas více a jako jediný jen jednu porážku.

„Myslím si, že mám na Valašsku s mnoha hráči dobré vztahy a budu rád, když se mi třeba i některý hráč ozve, že by chtěl hrát u nás v Policích,“ vyzval Kubín

K dispozici bude být mladý trenér z Police až čtrnáct hráčů.

„Základem naše týmu jsou místní odchovanci, které bych rád ještě doplnil o pár kluků. Každopádně přebírám tým po předešlé dobré práci trenéra Sarközyho. Pro nového kouče je vždy lepší, když přebírá mužstvo na čelních pozicích,“ přiznává 26letý trenér celku, který má postupové ambice.

„Zde se naposledy hrál okresní přebor snad někdy před 18 lety a popravdě cítím, že všichni v klubu si přejí, aby se tam vrátili. To je ta výzva,“ potvrzuje Kubín.

„Byl by to dárek i pro obětavého předsedu klubu Josefa Mikulenku. Uvidíme, zda se na jaře bude hrát. Pak bychom naše výsledky vyhodnotili a rozhodli se s vedením pro další možnou spolupráci,“ má jasno Stanislav Kubín

Vizitka Stanislava Kubína

Stanislav Kubín začínal s fotbalem v Zašové. Přes Zubří, Valašskou Bystřici se dostal v žácích do Rožnova. Byl nominován do tehdejšího výběru OFS Vsetín kategorie U 13. Tento ročník 1994 dokázala jako jediný vyhrát Mistrovství republiky v Šardicích. Pak se Kubín dostal také do výběru KFS Zlín a zamířil do Tescomy Zlín. Zde hrál za mladší dorost. Dostal se i do reprezentace, jenže jeho kariéru výrazně ovlivnilo těžké zraněné stehenního svalu. Vrátil se zpět do Rožnova, poté do Valašského Meziříčí, kde vzpomíná na trenérskou bouřliváka Michala Vaculu. Zažil i úspěšného trenéra Jana Navrátila. Poté se vrátil do Polic, chvíli hrál v Bynině. Přišlo druhé těžké zranění, tentokrát kolena. Nyní se stává trenérem Polic.

(mb, něm)