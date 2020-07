Poosmé vzpomenuli rodina, přátelé a kamarádi v Zašové na legendu valašské kopané Vladimíra Štěpána.

Nebývale vyrovnaný 8. ročník Memoriálu Ládi Štěpána vyhrála Valašská Bystřice | Foto: archiv pořadatele

Skvělé počasí, výborná organizace, kvalitní zápasy, pivečko, gulášek - tak by to měl Laďa Štěpán rád a určitě z fotbalového nebe dohlížel na to, jak jeho rodina, přátelé a kamarádi vzpomenuli již osmým ročníkem to, jakou nesmazatelnou stopu zanechal nejen v zašovském fotbalem, ale v celém našem regionu.