„Očekávali jsme, že zápas bude komplikovaný. Vsetín má výborný tým, hrál chytře. Dokázal si podržet balon, oddechnout. Na Tyršovce se ke všemu vždy hraje špatně,“ vysekl poklonu soupeři útočník Zlínska Martin Zbranek, jenž ještě před několika měsíci naskakoval právě v domácím dresu.

„Rozdíl mezi čtvrtou a třetí ligou šel poznat, zápas však byl až do konce otevřený. Už se nemůžeme plácat po ramenou, že jsme hráli vyrovnaně. Je to pryč. Příští týden máme start divize,“ připomněl hlavní kouč Vsetína Lukáš Pazdera ostrý start proti Valašskému Meziříčí.

Hosté šli ve 20. minutě do vedení, o což se postaral Studený. Domácí o devět minut později srovnali, úspěšným střelcem byl Matyáš.

Valachy gól nakopl, hosty naopak utlumil. Nakonec rozhodla přesně hodina hry, míč po rohu se štěstím uklidil za záda domácího gólmana záložník favorita Dano.

„Byla tam trma vrma, naštěstí se to odrazilo do brány. Už jsem to sledoval z lavičky,“ připomněl mladý útočník hostů, který šel ze hřiště o pouhé dvě minuty dříve.

„Bohužel se to poodráželo. Mrzí mě, že to bylo ze standardky, na takové situace se můžeme nachystat. Měli jsme takové postavení, jaké jsme měli mít. Bylo to o rychlé reakci, předvídání. Soupeř to proměnil,“ posteskl si Pazdera

Pojistku otrokovického mančaftu 11 minut před koncem přidal střídající Andriiak. Nový křídelník týmu z boku dokázal přelobovat Hamzu.

Fotbalisté Zlínska (červeno-bílé dresy) zvítězili ve Vsetíně 3:1. | Video: Deník/Radek Štohl

„Hosté si do stavu 1:2 vypracovali tři šance, proměnili dvě. My si do té doby vytvořili více pološancí do otevřené obrany. Nezvládli jsme to. Hosté byli produktivnější, efektivnější. Ukázali rozdíl v soutěže,“ uznal Lukáš Pazdera.

Fotbalisté Vsetína nyní budou mít tři dny volna, sejdou se až příští úterý. V sobotu 3. srpna doma v úvodním kole Divize E od 17 hodin vyzvou Valašské Meziříčí.

Zlínsko v pátek 2. srpna zahájí novou sezonu MSFL v derby proti Zlínu B. Před vlastními fanoušky začne v 18 hodin.

MOL Cup, 2. předkolo

FC FASTAV Vsetín – FC Zlínsko 1:3 (1:1)

Branky: 29. Matyáš – 20. Studený, 60. Dano, 79. Andriiak.

FC FASTAV Vsetín: Hamza – Rodek (88. Řezníček), Matyáš, Pafka, M. Mlýnek (81. Hnilo), T. Mlýnek, V. Mlýnek (46. Strachoň), Mikuš, Venený (87. Leckéši), Bahounek (C), Chukwudozie (88. Zavadil)

FC Zlínsko: Andres – Suchý, Mirvald, Pak (46. Rolinc), Stanley (40. Russmann), Zbranek (57. Krakovčík), Weber (C) (46. Galus), Studený, Fabrice Sami (65. Andriiak), Dano, Jura