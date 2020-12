Jak moc přispívá brankář Tatranu do klubové kasy?

Pokladní David Zezulka si na mě zasedl (smích). Mám mnoho poplatků, i když za vychytanou nulu to není. Asi si na mě vymyslí, že to bude třeba za tři nuly po sobě, jako za hattrick. Ale jednou jsem dostal žlutou kartu za zdržování a David mě neušetřil poplatku ani za žlutou kartu ve prospěch týmu!

Co stojí za obrovskou proměnou Všechovic?

Nechci to říct špatně na adresu trenéra Zbyňka Vinklára. Je to bezesporu kvalitní kouč, ale potřebovali jsme nový impuls. Trenér Zatloukal přivedl navíc stopery Zezulku s Richterem a naše hra odzadu se tím strašně pozvedla. Tomáš Richter má 40 let, je vynikající v obranné fázi a vše nám má stále co dát.

Změnilo se Vaše dirigování obrany příchodem dvojice stoperů Richter, Zezulka?

Trenér chtěl nechat dirigování obrany na Tomáši Richterovi, ale já jsme zvyklý být nahlas, Tomáš naopak ne (smích). V tomto ohledu organizace hry si já, Tomáš a David vyhovíme.

Novým parťákem se Vám stal v brance Adam Kňura.

Adam je výborný kluk. Je nesmírně pracovitý, a když vydrží, bude chytat vysoko. Na tréninku mi nedal vydechnout (smích). Mi prospělo, že jsem na sobě cítil tlak, ale jsem rád, že i Adam dostal během podzimu zaslouženou šanci v brance.

Pozici jedničky jste si vybojoval.

Byli jsme s Adamem v létě na stejné startovní čáře. Trenér Zatloukal nám dal stejný prostor v letní přípravě. Nakonec jsem rád, že jsem začal chytat a chytil šanci za pačesy. Na druhou stranu Adam si taky zachytal. Myslím si, že oba začneme v zimě zase od nuly na stejné pozici a uvidí se.

Jaký máte nyní individuální tréninkový program?

Doma cvičím a chodím si zaběhat, ale čeká mě role otce, když se nám do konce roku narodí syn, takže budu mít pohyb a zábavu postaráno (smích).

(nem,mb)