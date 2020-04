Na rozdíl od ostatních svazů v kraji na Valašsku nemají v plánu dohrát pohárovou soutěž.

„Máme ale nějaký program pro kluby namyšlené. Vše ale bude odvislé od toho, co nám umožní svými opatřeními vláda. Popravdě u dospělých moc prostoru do konce června nevidím. Fotbal je pro diváky a bez nich nemá smysl hrát. Pro pořadatele by to přineslo jen komplikace, aby případně zajistili duel bez fandů. V opačném případě by hrozily tučné pokuty a v našich poměrech už postih v řádů deseti tisíců je likvidační,“ vnímá předseda.

„Hlad je po fotbalu je obrovský, každý den řeším nespočet telefonátů z klubů s dotazy, kdy se opět začne. Dost lidí je nažhaveno, na druhou stranu řada lidí řeší soukromé existenční starosti, než se honit na trávě za míčem. Nic nechceme uspěchat,“ má jasno Volek.

Svaz naopak vážně uvažuje o vyplnění aktivit mládeže.

„Se sportovně technickou komisí máme v hlavách seriál satelitních podniků v dovednostních disciplínách. Zde by hástupci klubů vyslali své nejlepší zástupce a ti pak na vybraných stadionech soutěžili. Uvdíme ale, kam až nás současný krizový stav pustí za pár týdnů,“ krčí rameny šéf kopané na Vsetínsku.

A bude mít současná situace dopad na ekonomiku fotbalového svazu na Valašsku?

„Ani ne. Jsme ekonomicky zdraví. Dokonce bychom dokázali i jeden dva roky fungovat v nějakém finančně omezeném stavu,“ těší Stanislava Volka.