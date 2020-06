Vůbec jako první vznikla myšlenka Valašskomeziříčské ligy, kde se utkají Hrachovec, Podlesí, Juřinka, Poličná, Kelč, a Krhová. Vyvrcholením této soutěže bude oslava 80 let fotbalu v Krhové 27. června.

„Těšíme se na Valašskomeziříčskou ligu, protože sehrajeme s blízce postavenými soupeři kvalitní utkání, která budou atraktivní i pro diváky. K této lize nesměřujeme zatím průběh přípravy. Možná nebudeme při zápasech tak výbušní, protože jedeme nyní na sílu a vytrvalost,“ říká trenér Poličné Radomír Kapusta.

„Počítáme do Valašskomeziříčské ligy i s posilami Lušovjanem a Malým. K Růžičkovi do branky máme mladého Brázdila. Myslím si, že do druhé poloviny přípravy v červenci budeme mít na čem stavět.," pochvaluje si asistent trenéra Hrachovce Radek Vaigl.

FC Rožnov podnítil vznik Přátelské ligy, kde se střetnou ve vzájemných zápasech kromě Rožnova také Vigantice, VKK a Vidče.

Prezident účastníka IV. třídy ze Lhotky nad Bečvou Arnošt Pavelka nachystal na první přípravné období do konce června přípravnou ligu pod názvem Turnaj třech krajů.

"Dali jsme se dohromady čtyři týmy, které jsou ve své působnosti ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji, proto ten název. Hustopeče hrají okresní přebor Přerov, Straník III. třídu v okresu Nový Jičín. Náš soused z Choryně je v 1. B třídě Zlínského kraje. Budou to výborné zápasy a velmi atraktivní pro diváky. Dohodli jsme se, že sehrajeme ligu každý s každým dvakrát, takže každý pět utkání. Začínáme 24. května. Všechny týmy se dohodly, že hracím dnem bude neděle 16:30. Poslední šesté kolo se uskuteční v sobotu 27. června ve Lhotce. proběhne slavnostní vyhlášení, ocenění vítězného týmu a nejlepšího střelce," popisuje program Turnaje třech krajů jeho hlavní organizátor Arnošt Pavelka.

Mini soutěže jaro 2020 se zúčastní čtyři kluby - Police, Loučka, Branky a Jarcová. Bude se hrát dvoukolově a poté finálový turnaj v Policích. Celá soutěž je naprogramována tak, aby první polovinu základní části odehrála do poloviny června, druhou poté na přelomu července a srpna s finálovým turnajem v Policích, který se uskuteční před ostrým startem nové mistrovské sezony ročníku 2020/2021. Tím mají čtyři výše zmíněné kluby kompletně pokrytou letní přípravu.

Finálový turnaj v Policích se hraje tak, že na základě tabulky dvoukolové základní části, kdy každý tým odehraje šest utkání, se první dva týmy utkání ve finále a třetí se čtvrtým o konečné třetí místo.

Hornolidečské ligy se zúčastní pořádající Lidečko, Francova Lhota, Valašské Klobouky a Prlov. Hrát se bude tříkolově, každý s každým jednou. "V plánu máme závěrečný turnaj o umístění v Lidečku, kde na to máme zázemí a podmínky," říká za organizátory z Lidečka Roman Číž.

Všechny zúčastněné týmy mají hrací den neděli 17:00. Jen finálový turnaj v Lidečku by se uskutečnil v sobotu 20. června. "Uvidíme, jak se to celé vydaří. Pokud vše vyjde a bude spokojenost. Nebránili bychom se třeba pokračování zápolení v červenci v rámci dalšího pokračování letní přípravy," dodává Roman Číž.

(něm)