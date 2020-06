„My jsme přemýšleli o založení rezervy v Kateřinicích již před dvěma roky. Máme dost mladých kluků, kteří po konci v dorostenecké kategorii nemají takovou minutáž v 1. A třídě nebo s fotbalem končí. Se sousední Hošťálkovou máme léta velmi dobré vztahy. Mezi oběma kluby docházelo k velkému pohybu hráčů. Když z Hošťálkové začali hráči odcházet nebo končit s fotbalem, vyjednali jsme spojení obou klubů a vytvoření sdruženého družstva, aby z toho měly profit oba kluby,“ vysvětluje důvody spojení obou klubů trenér Kateřinic Marcel Beňo.

V okresním přeboru tak bude působit příští sezonu SD Hošťálková/Kateřinice B. Za Hošťálkovou nastupovali v minulosti z Kateřinic bratři Kuzníci, v současné době tam působí Kotrla nebo Peredarjuk, z Hošťálkové přišel třeba Hrabovský.

„Chceme utvořit soupisku jedenácti stabilních kluků v 1. A třídě v Kateřinicích a zbytek hráčů může více nastupovat za rezervu v Hošťálková. Slibujeme si také to, že naši mladí hráči získají zkušenosti a lepší přechod do dospělého fotbalu z dorostu v rámci okresního přeboru, než aby seděli třeba lavičku nebo málo hráli v 1. A třídě. V Hošťálkové mohou hrát pravidelně. I opačným směrem to může motivovat hráče se dostat výše nebo se vrátit ještě do vyššího fotbalu. Uzpůsobíme tomu také domácí zápasy, aby byl pohyb hráčů mezi oběma týmy co nejméně komplikovaný. Kateřinice budou hrát domácí zápasy v sobotu, Hošťálková v neděli,“ dodává k budoucnosti spojení Kateřinic a Hošťálkové Marcel Beňo.