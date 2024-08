Daleké cesty čekají na krajské zástupce v MOL Cupu. Do prvního kola fotbalové pohárové soutěže zasáhne šest z nich, včetně lídra druhé nejvyšší soutěže ze Zlína. Ševci boj o postup do druhého kola svedou na půdě Hranic.

Svěřenci Bronislava Červenky po sestupu z nejvyšší soutěže musí začínat už v prvním kole. V něm pojedou na půdu loňského účastníka MSFL z Hranic, který v letošní sezoně naskakuje pouze v divizi.

„V Hranicích je hezký stadion s umělým osvětlením, nádherné hřiště. Vím, že po sestupu do divize skládali v létě nový tým. Dost hráčů jim odešlo, další kluky přivedli. Pro diváky to může být pohledný a zajímavý zápas. Nebude to pro nás rozhodně jednoduché utkání, ale je jasné, že naší povinností je vyhrát a postoupit do druhého kola,“ říká kouč ševců Bronislav Červenka.

Náročné cesty v průběhu týdne čekají také na další regionální mančafty. Druhý tým minulé sezony MSFL ze Zlínska po postupu přes Vsetín pojede na půdu Frenštátu pod Radhoštěm.

„Povinnost nám velí postoupit. Frenštát podle mě na tom nebude tak kvalitativně dobře jako Vsetín,“ tuší hlavní kouč otrokovického mančaftu David Rojka.

Nadcházejícího soupeře zná ještě z působení v divizi. Tehdy trénoval Přerov.

„Dvakrát jsme tam hráli generálku, vím, jak to tam vypadá. O soupeři však tolik informací nemám. Pouze vím, že se vrátil zkušený útočník Klimpar (Pavel Klimpar). Je to hodně gólový hroťák, budeme si na něj muset dát pozor,“ varuje Rojka. Bývalý forvard by v poháru rád dal šanci hráčům, kteří si letos tolik ještě nezahráli.

Fotbalisté Kroměříže se představí v Rýmařově, který po loňském sestupu z MSFL hraje divizi. „Čeká nás venkovní pohárový zápas s mančaftem z nižší soutěže, který se na nás vyhecuje. Víme, že nás tam nečeká nic jednoduchého, ale chceme postoupit, jít dál,“ uvedl kouč Hanáků Roman Dobeš.

Uherský Brod čeká druhý letní pohárový výjezd. Souboj ve Skašticích zvládl s přehledem, nyní slovácký celek míří do Kozlovic, kde to bude mít těžší. Ambiciózní divizní tým, který se loni pral se Stráním o postup do třetí ligy, vede bývalý reprezentant a televizní expert David Kobylík.

„Soupeře neznáme. Samozřejmě sleduji výsledky divize, vím, kdo tam hraje, ale na nějakou důkladnou přípravu máme ještě čas. Víme, že nás čeká klasické venkovní pohárové utkání se soupeřem z nižší třídy, který se na nás bude chtít vytáhnout, vyřadit nás. Naším cílem je postup, chceme fanouškům udělat radost a do Brodu přitáhnout atraktivního soupeře,“ prohlásil kouč ČSK Miroslav Ondrůšek.

Rivala ze Strání čeká zápas v Kvasicích. Na Kroměřížsku se utkají poslední dva vítězové krajského přeboru Zlínska. Celek z Uherskohradišťska triumfoval loni, Kvasice slavily letos.

„Soupeře neznám, ale bude čas si o něm něco zjistit a připravit se na něj. Samozřejmě jako tým z vyšší soutěže chceme postoupit a třeba v dalším kole na Zelničky přivést ligový tým,“ přeje si kouč Strání Dušan Tesařík.

Úředním termínem je středa 21. srpna.

1. kolo MOL Cupu

Hranice (divize) – Zlín (Chance Národní Liga)

Kozlovice (divize) – Uherský Brod (MSFL)

Rýmařov (divize) – Kroměříž (MSFL)

Kvasice (divize) – Strání (MSFL)

Frenštát pod Radhoštěm (divize) – Zlínsko (MSFL)